​Pensiones politizadas

El viernes 27 de diciembre se celebraba el último Consejo de Ministros del año 1919. En contra de la tradición de los últimos tiempos, el Presidente no compareció para hacer balance del año. Sánchez, en contra de lo que había prometido en campaña electoral, no ha subido las pensiones conforme a alza del IPC, ni ha subido el sueldo de los funcionarios un 2 por ciento. El criterio establecido para estos casos por la Abogacía del Estado es que un Gobierno en funciones no debe comprometer la decisión de gasto del siguiente Gobierno. Pero en lugar de una congelación, Sánchez podría haber aplicado la revalorización establecida por ley. Todo indica que la decisión de Sánchez era una nueva medida para presionar con el objeto de conseguir la investidura. Estaríamos ante una nueva utilización con fines partidistas de la cuestión de las pensiones.