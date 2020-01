La gran batalla espiritual

Como colofón a este escrito de fecha 21 -1, quiero indicar que yo no invento nada. El cardenal Newman ya santificado y el Arzobispo Fulton Sheen, personas notables de la Iglesia Católica y de esta época, entre otros muchos, señalan como preludio del Fin de los Tiempos, como iba a estar la Iglesia Católica. Pero nunca había existido en la Iglesia Católica una situación como la actual, con la presencia de ídolos paganos en el Vaticano, por tanto hay que sospechar que el tiempo no está muy lejano, pero tenemos que tener en cuenta que el tiempo para nosotros no es como el de Dios. Por tanto tenemos que vivir alerta, no nos sorprenda una situación como la anunciada con la lámpara apagada.