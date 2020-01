El nuevo gobierno, en el punto de mira de los mayores de cincuenta años según 50Pro Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 14:31 h (CET) Ninguna ideología y ningún partido parecen hoy en día totalmente concienciados con la problemática del edadismo. Ningún jubilado a los 65, salvo excepciones, con su patrimonio y pensión podrá sostener una esperanza de vida de más de cincuenta años. Tendrá que emprender para seguir teniendo libertad financiera En España no se ha impulsado nunca el emprendimiento o su figura jurídica más habitual, que es el autónomo. Siempre se ha penalizado, y se sigue haciendo, vía impuestos, ayudas, jubilaciones, protección social y tantas otras. Entre ellas puede incluirse la falta de una oferta formativa específica, como la que ofrece 50pro para entrenar y profesionalizar a los emprendedores maximizando las posibilidades de éxito. España es uno de los países con menor ratio de emprendedores profesionalizados por habitante.

"Los gobiernos no liberales, tanto capitalistas como comunistas, prefieren tener a los ciudadanos trabajando por cuenta ajena de la mano de unas pocas grandes empresas, a las que puede controlar, que de un gran número de trabajadores-emprendedores" afirman.

"El edadismo se ha colado en el plan de gobierno y, tal vez, ni se han dado cuenta de ello" afirma el Abogado Julio de la Torre, Analista y Consultor de 50 Pro, miembro de su Consejo de Dirección, además de Profesor y Mentor del Programa de Emprendimiento Senior que impulsa 50 Pro y que dará comienzo el próximo día 14 de enero en su primera edición de 2020.

"Al tratarse de una discriminación por edad propia de principios del siglo XXI es muy fácil que consiga instalarse en un Programa de Medidas de Gobierno. Los despidos masivos serán de seniors en los próximos meses, en su mayoría" vaticina de la Torre, "y no aparece en el programa medida alguna para paliar esta sangría en las empresas o para ayudar a los que ya están en paro por despidos antes de la conformación del gobierno" añade.

Son, además, los senior los que cuentan con menor representación en las Cortes. La causa, según el analista "es que su imagen no vende".

"La experiencia y el talento de los senior compite con la imagen de los jóvenes" explica Julio de la Torre, "con mucha mayor presencia en Redes Sociales y mucho más activos en ellas, lo que supone el desarrollo de una imagen global llena de juventud, rostros y actitudes propias de gente de menor edad que no representa la realidad de nuestra sociedad y el rostro de nuestras ciudades y pueblos. Somos mayoría".

Algunas medidas que estos seniors infrarrepresentados piden al gobierno serían:

Visibilidad de su problema: El ‘edadismo’.

Oportunidad de volver al mercado de trabajo con discriminación positiva como se hace con otros sectores.

Formación en habilidades y actitudes digitales y neuroejecutivas a cargo de las empresas para reciclar a los trabajadores y profesionales.

Fomento de las actitudes emprendedoras entre lo senior para compatibilizar el cobro de ayudas y subsidios con ingresos provenientes del emprendimiento.

Creación de ecosistemas mixtos entre senior y jóvenes para obtener un intercambio de inteligencias y sabidurías.

El edadismo, como descripción de un fenómeno, tiene la solución en la conciencia de que todo lo que la juventud disfruta es producto del trabajo y el esfuerzo de los senior. "Compartir la modernidad no puede hacerse sin honrar a quienes la hicieron posible, que deben dejar de ser el pasado para ser protagonistas del presente, como los que representan: el futuro. Sólo en el ahora se pueden solucionar los problemas. Estas ideas son más propias de la filosofía que de las ideologías políticas".

En cada etapa histórica han existido víctimas. "En esta son los senior" afirma y "50 Pro y su Programa de Emprendimiento Senior es una solución a la medida de los tiempos que vivimos, y supone un gran programa de Gobierno que podría ser imitado".

"Que no se piense el jubilado a los 65 que con su patrimonio y pensión, salvo excepciones, podrá sostener una esperanza de vida de más de cincuenta años, tendrá que emprender para seguir teniendo libertad financiera" se atreve a pronosticar Julio de la Torre.

