Legends of Runeterra inicia la beta abierta con muchas novedades

Todos aquellos que se hayan preinscrito para la versión de PC antes de las 08:59 del 20 de enero podrán acceder al juego un día antes, mañana 23 de enero a las 20:00. Entre las novedades destacan el modo clasificatorio, la lista de amigos, una característica de desafíos amistosos y nuevos tableros y guardianes El próximo 24 de enero a las 20:00, Riot Games lanzará de manera oficial la beta abierta de Legends of Runeterra. Los jugadores que ya hayan participado en las versiones de prueba del año pasado o que estuvieran preinscritos antes del 20 de enero a las 08:59, podrán acceder un día antes (el 23 de enero a las 20:00) al título de cartas para PC ambientado en el universo de League of Legends.



Hasta ahora, se ha podido jugar a LoR en dos ocasiones durante las versiones de prueba de acceso limitado. A partir del 24 de enero a las 20:00, el juego pasará a ser de acceso abierto, y cualquiera podrá crear una cuenta y comenzar a jugar de forma gratuita aquí.



Hay que destacar que todas las cuentas serán reiniciadas por completo para la beta abierta; sin embargo, se trata de la última vez que los jugadores tendrán que empezar de cero el progreso en LoR.



Para esta beta abierta se han anunciado varios cambios importantes en las cartas y algunas novedades que los jugadores esperaban con muchas ganas, como la lista de amigos o las clasificatorias.



Se han actualizado los precios de las monedas y el poder adquisitivo que otorgan para que se adapten a los estándares de la Play Store y la App Store. Durante las versiones de prueba, se utilizaron precios similares a los de los RP en League of Legends de forma provisional, pero ahora que Riot tiene la certeza de que LoR saldrá para móvil este año, se ha tenido que establecer una estructura de precios propia y única.



Con motivo del reinicio de cuentas, todos aquellos jugadores que gastaron dinero para desbloquear contenido recuperarán sus monedas para volverlas a invertir en lo que deseen. Debido a los cambios en la economía el número total de monedas será distinto, pero el poder adquisitivo será el mismo, ya que los precios de los artículos de la tienda también serán modificados.



La beta abierta llega con importantes novedades con respecto a la última versión de prueba realizada en noviembre de 2019. Una de las más importantes será el nuevo modo clasificatorio, que seguirá el mismo sistema de ligas y divisiones que el establecido en League of Legends, con la diferencia de que no existirán las promociones, una vez se alcancen 100LP se ascenderá directamente.

La primera temporada clasificatoria de LoR comenzará con la beta y durará hasta el lanzamiento oficial del juego. Una vez terminada, los jugadores recibirán un icono que variará en función de la división más alta que hayan alcanzado.



La lista de amigos estará disponible desde el primer día para que los jugadores empiecen a retarse unos a otros en los desafíos amistosos. También podrán añadir y chatear con amigos de cualquiera de las tres regiones con las que LoR cuenta actualmente (América, Asia y Europa), aunque los desafíos serán internos de cada región. La lista de amigos y el chat de LoR están construidos en un sistema diferente al de los desafíos, y se comparte en todos los juegos de Riot (LoL y LoR, por ahora), mientras que los desafíos y el emparejamiento son específicos de cada juego.



Además, se actualizarán más de 20 cartas (incluida una revisión completa de Anivia) y se implementarán varias mejoras. Destacan los cambios a Vladimir, Ezreal o Tryndamere, entre más de 20 cartas que han sido modificadas.



LoR contará con nuevos elementos personalizables en las partidas: los tableros y guardianes. Se trata de otra forma más con la que los jugadores podrán mostrar su personalidad y estilo de juego en las partidas. Para empezar, LoR contará con:

Seis nuevos tableros inspirados en las regiones: El Salón del Valor Arena justiciera Cima de los Hijos del Hielo Monasterio del acantilado Laboratorio hextech Ruinas malditas

Tres guardianes nuevos: T-Hex Gromp júnior Dinosaurio escamado

Todos los que participen en la beta abierta recibirán un guardián poro lunar exclusivo cuando tenga lugar el lanzamiento completo en 2020.

Legends of Runeterra se lanzará oficialmente más adelante este año tanto para PC como para móvil, y será totalmente compatible con el juego cruzado entre ambas plataformas. Los jugadores conservarán todo el contenido que hayan obtenido durante la beta abierta.