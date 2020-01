De la mano de Little Caesars, el fenómeno Hot N’ Ready llega a España Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 08:47 h (CET) Conveniencia, rapidez, precio económico, ingredientes de calidad y una masa elaborada diariamente en tienda avalan esta nueva propuesta recién aterrizada en Madrid para los amantes de la pizza Little Caesars, la tercera cadena de pizza más grande del mundo, ha llegado a España para ampliar la presencia de su icónica marca de pizzas y traer a nuestro país su original concepto Hot N’ Ready.

Hot N’ Ready es una disruptiva propuesta que significa pizza recién sacada del horno lista cuando tú lo estás. Con esta fórmula se evita que las personas tengan que hacer cola en el establecimiento y puedan entrar y salir de la tienda en 30 segundos o menos con su pedido en mano. Además de la conveniencia, lo que diferencia a Little Caesars de sus competidores son sus competitivos precios (pizzas siempre disponibles a 5€), la calidad y frescura de sus ingredientes, como su masa, no congelada y siempre preparada a diario en la propia tienda, y su oferta adicional de complementos con gran sabor.

Actualmente la marca cuenta con dos establecimientos en España y planea la apertura de más tiendas a lo largo de este año. Las dos primeras tiendas están ubicadas en Madrid, en la Calle Bravo Murillo 113 y Alcalá 344. Ambas tienen una zona Hot N’ Ready,en la que siempre están disponibles sustradicionales pizzas de Jamón York, Pepperoni (5€) y Barbacoa (7€) además del Crazy Combo (2€). Y para aquellos que quieran crear su propia combinación de ingredientes, hay más opciones de pizzas en la carta además de otros complementos de gran sabor.

Sobre Little Caesars® Pizza

Con sede en Detroit, Michigan, Little Caesars fue fundada en 1959 como un restaurante único de propiedad familiar. Hoy en día, Little Caesars es la tercera cadena de pizzas más grande del mundo, con tiendas en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos y 25 países y territorios de todo el mundo.

La compañía triunfa entre los consumidores de comida rápida de los 5 continentes gracias a su fórmula de éxito: “Productos de calidad a precio competitivo”. Si bien en cada uno de los países se realizan diferentes ajustes para adaptarse a la cultura local, la cadena nunca ha dejado de lado la mentalidad que la caracteriza:Al instante.

Little Caesars ha sido nombrado "Mejor Valor en Estados Unidos" durante los últimos doce años (basado en una encuesta nacional de clientes de restaurantes de servicio rápido realizada por Sandelman & Associates – 2007-2018 titulada "Cadena mejor valorada – Valor por el Dinero"). Los productos de Little Caesars están elaborados con ingredientes de calidad, incluyendo una mezcla de mozzarella y queso Muenster y salsa hecha de tomates frescos y maduros.

Little Caesars, como una empresa de crecimiento excepcionalmente alto con 60 años de experiencia en la industria de pizzas mundial de 145.000 millones de dólares, busca continuamente candidatos franquiciados para unirse a su equipo en mercados de todo el mundo. Además de proporcionar la oportunidad de la independencia empresarial en un sistema de franquicias, Little Caesars ofrece una fuerte conciencia de marca con uno de los personajes más reconocidos y atractivos de los Estados Unidos, Little Caesars.

*Tercera cadena depizzas más grande del mundo – basado en el número neto de tiendas en 2019

**Encuesta nacional de clientes nacionales de restaurantes de servicio rápido realizada por Sandelman & Associates - 2007-2018 titulada "Cadena de mayor calificación – Valor por dinero"

