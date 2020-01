Conversia celebra su décima Convención anual con una participación récord de 330 empleados y colaboradores Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 16:54 h (CET) El Director General, Alfonso Corral, dio a conocer el Informe General, los nuevos retos comerciales de la compañía y lideró una convención que incluyó actividades de team building y Think Tanks corporativos Bajo el lema “Un paso por delante. ¡Imparables!”, Conversia celebró el pasado mes de enero la décima Convención anual de la compañía. Una edición de récord, con 330 participantes, en la que el Director General de la empresa líder en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales, Alfonso Corral, presentó el Informe anual y los nuevos retos para 2020.

La Convención, celebrada los días 9 y 10 de enero en el Teatro Atrium de Viladecans y el hotel Rey Don Jaime de Castelldefels (Barcelona), supuso el inicio a un año clave, que comenzó con la tradicional intervención de bienvenida del Consejero Delegado del Grupo HFL. Augusto Carmona repasó la evolución de Conversia en la última década y profundizó sobre el contexto actual del cumplimiento normativo marcado por el Reglamento General de Protección de Datos.

Ante una audiencia que incluía miembros del staff directivo, estructura operativa, gestión, red comercial y personal de Servicios Centrales, el Director General de Conversia, Alfonso Corral, presentó el Informe General bajo el título Next Steps y trazó los nuevos retos que espera la dirección en este nuevo ejercicio. Acto seguido, el Director de Clientes, Jordi Giménez, y la Directora de Operaciones, Sara Solano, analizaron las características del Servicio que ofrece Conversia y presentaron las novedades previstas para crear un mayor impacto positivo.

Ya por la tarde, tuvo lugar la entrega de los Premios Comerciales 2019, uno de los momentos más esperados de la Convención, en el que se reconocieron los éxitos y resultados de los diferentes perfiles de esta área. A continuación, los asistentes disfrutaron de la ceremonia de los Premios a los Embajadores del Buen Rollo, y pudieron participar en varias actividades de team building como The Exam, un torneo de pádel, una sesión de Tai Txi Kung y una clase de Body Attack.

La segunda jornada arrancó con la realización de Think Tanks para elaborar el manual operativo de Conversia en materia de comercialización, comunicación interna, aportación de Servicios Centrales o seguimiento del cliente, entre otras. Seguidamente, tuvo lugar una sesión plenaria bajo el título Let’s Talk, en la que ocho miembros de la compañía aportaron su visión en distintos temas desde la perspectiva de sus respectivos puestos de trabajo.

La Convención concluyó con la entrega de trofeos del torneo de pádel y el concurso fotográfico en Instagram y la tradicional intervención de clausura del Director General de Conversia, Alfonso Corral, quien deseó a los presentes “unos años 20 imparables”.

Conversia nace en 2001 con el objetivo de consolidar un modelo de trabajo propio y afianzar un equipo profesional con una contrastada experiencia en materias de cumplimiento normativo. Hoy la compañía cuenta con más de 90.000 clientes, una amplia red de colaboradores y 13 delegaciones en España para ofrecer un servicio local y personalizado. Conversia pertenece al Grupo HFL, consolidada corporación empresarial que integra diversas compañías de diferentes sectores a nivel nacional, cuya solvencia está plenamente avalada por su capacidad financiera y por una contrastada experiencia en la provisión de servicios de valor añadido.

