El conocido emprendedor, Jose Luis Cases Lozano, lanza la edición del torneo de trading tradingchess 2k20 Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 16:31 h (CET) Jose Luis Cases Lozano, creador de tradingchess.com entre otros proyectos web orientados al trading, como traderprofesional o tradertwit, ha anunciado que ya está abierta la fase de inscripción en el torneo de trading tradingchess.com para 2020. El ganador puede ganar 10,000 Euros Desde hace unos días, los amantes del trading ya se pueden apuntar a tradingchess.com , el torneo de trading más especial.

Así lo ha anunciado Jose Luis Cases Lozano, fundador del proyecto. Este torneo nació en 2019 gracias a una colaboración con uno de los brokers de referencia a nivel nacional. Se trataba de construir un algoritmo que seleccionase al mejor trader no solo por su rendimiento, sino por como se obtiene ese rendimiento ajustado a riesgo. Algo que frente a los torneos tradicionales supusiese un atractivo para aquellos que se toman el trading en serio, y quisiesen usar el algoritmo S-Score para mejorar su trading.

Gracias a la vasta experiencia de Jose Luis Cases Lozano, se consiguío un algoritmo que no solo identifico a un gran talento como ganador ( +7000% rentabilidad en tres meses) sino que el algoritmo sirvío para mejorar la operativa de muchos participantes, en boca de ellos.

Uno de los participantes, Manuel Ramos, que obtuvo el 2º lugar, es director de tutradercom, una academia de trading.

Desde tradingchess, animan a todos los poseedores de una academia de trading a participar y demostrar que realmente están capacitados para enseñar a otros. Es sin duda el torneo adecuado, comenta Cases.

Para los más novatos que quieran intentarlo, tradingchess obsequiera con un curso de trading online de traderprofesional.com valorado en más de 500 € solo por el hecho de apuntarse. Está promoción es válida hasta el 14 de Febrero de 2020, y debes comentarla al inscribrirte.

Este año el torneo se celebra en las mismas fechas, de Octubre a Diciembre. Pero la novedad es que solo pasarán a disputarse los 13,000 € en premios aquellos que se clasifiquen en la fase de clasificación que ya ha comenzado. Puedes realizarlo desde ahora hasta Agosto e intentar conseguir una de las 25 plazas que habrá disponibles para el torneo.

Para más información visita tradingchess.com

Vídeos

Abierta la fase de clasificación para Tradingchess.com 2k20



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.