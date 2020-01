Limpiezas la Trinidad y Hospital Fátima firman un acuerdo de colaboración por la limpieza ecológica Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 16:11 h (CET) A partir del 1 de Noviembre se puso en marcha la llamada LIMPIEZA VERDE, la nueva generación de limpieza ecológica Limpiezas La Trinidad, ha llegado a un acuerdo con el hospital de Fátima mediante el cual pondrán en marcha la nueva generación de limpieza, la limpieza ecológica.

Es la primera empresa en implantar esta novedad en Sevilla. El acuerdo supone una apuesta por la innovación y un impulso en el sector de la limpieza, sentando un precedente para las futuras generaciones de empresas de limpieza.

En esta empresa de limpieza en Sevilla no solo apuestan por el medio ambiente, sino por un entorno con espacios más saludables para los pacientes del Hospital de Fátima.

Javier Trinidad, gerente de Limpiezas la Trinidad, ha manifestado su satisfacción por este acuerdo de colaboración que consolida a su empresa como un referente a nivel autonómico en cuanto a limpieza ecológica y responsable con el cuidado del medio ambiente.

En palabras de Javier Trinidad: “La transformación y preocupación por el medio ambiente en estos últimos años ha provocado que nuestra empresa de limpieza tome medidas y ofrezca la mejor solución para sus clientes con los mejores productos ecológicos. A su vez preferimos usar productos ecológicos en nuestro trabajo porque son saludables y ayudan a prevenir enfermedades”.

¿Cuál es en realidad el concepto de la limpieza ecológica o también llamada limpieza verde?

Limpiar todas las dependencias con productos totalmente ecológicos y naturales, también llamados productos eco. Productos sin aditivos totalmente naturales de más calidad y que ayudan a una limpieza más eficaz y sana.

Ventajas de usar productos ecológicos en la limpieza:

Se crean entornos más sanos y saludables. Estos productos de limpieza ecológicos mejoran la calidad del aire que se respira, reduciendo posibles riesgos para la salud provocado por los productos de limpieza convencionales poseedores de toxinas.

Ventajas para el medio ambiente. Si se usan productos ecológicos se disminuirá la contaminación del agua, del aire, el cambio climático y se ayudará a la capa de ozono. Además, favorecen el reciclaje reduciendo el uso al ser altamente biodegradables.

Ahorro (ventajas económicas). Se acostumbra a pensar que los productos ecológicos son más caros, pero esto no siempre es así. Muchos de ellos cuestan menos en la medida que también se utilizan elementos reciclados. Productos de limpieza ecológica usados por Limpiezas La Trinidad

Muchos consumidores obtienen beneficios para la salud de sus familias mediante la elección de estos productos ecológicos o de empresas de limpieza que hacen uso de ellos.

Según Green y Social, agencia especializada en la publicidad de productos ecológicos, “crece el consumo consciente, empezando por la alimentación bio, la cosmética natural y orgánica, siguiendo con la moda sostenible y finalmente productos de higiene ecológicos y limpieza del hogar sin tóxicos”.

Esta agencia también hace referencia al estudio sobre sostenibilidad de Luisfer Ruiz, Insights & Intelligence director en Ommnicom Media Group.

El 82% de los entrevistados están muy interesados en la sostenibilidad del planeta.

El 64% quisiera conocer, de forma fácil, el origen y la trazabilidad de los productos que adquiere.

El 45% toma en consideración la ética de una marca en su elección de compra y casi el 30% la sostenibilidad de la misma.

El 44% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca sostenible, si están convencidos de la veracidad en su comunicación. En 2020 se puede decir que España ya es líder absoluto de productos ecológicos, pero en lo relativo al sector de la limpieza queda mucho por recorrer. El servicio de limpieza para empresas es el principio de un enorme proyecto que colabora con la limpieza ecológica, y como consecuencia, contra el cambio climático y la prevención de enfermedades. Algo tan sencillo como puede ser sustituir los productos de limpieza tradicionales por los ecológicos se convierte en salud para todos.

Acerca de Limpiezas Trinidad

Limpiezas La Trinidad es una empresa de limpieza líder en Sevilla con más de 30 años de experiencia en este sector. Se constituye con la ambición de aportar el mejor servicio con productos de la mejor calidad a sus clientes. La estrategia de negocio en la que se enmarca puede ser definida como soluciones de servicios integrales de limpieza y mantenimiento. Se ha caracterizado siempre por ser capaz de adaptarse a los nuevos cambios y necesidades del mercado.

