El Research and Education Center de IED celebra RE-FREAM, un programa internacional sobre moda y tecnología Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 12:59 h (CET) Centros tecnológicos tan potentes como Stratasys, (Israel), el Fraunhofer Institut (Alemania) y HUB Valencia participan en esta iniciativa y estarán en IED. Residuos alimentarios bio que cobran nueva vida, vestimenta impresa en 3d o que puede mejorar las condiciones de vida de supervivientes de accidentes cardiovasculares o personas con trastornos del espectro autista son algunas de las propuestas El Research and Education Center (REC) de IED celebra por primera vez, el próximo 27 de enero, la Fashion and Technology Summit, una cumbre internacional que, en el marco del proyecto europeo Horizon 2020, propone vincular, de manera práctica y concreta, moda e investigación tecnológica de vanguardia. El encuentro de artistas, creativos, científicos y tecnólogos es una de las piedras angulares del proyecto Re-Fream, una iniciativa de la cual IED Rec es partner oficial, para repensar los procesos productivos de la industria de la moda, explorar nuevos materiales y aplicar la innovación técnica más puntera a los sectores creativos del diseño y la moda.

“En IED, y concretamente desde el REC, estamos comprometidos para generar una nueva metodología colaborativa que una, confronte y vincule, dos universos que todavía no están plenamente en contacto: el de los creativos con el de los ingenieros, diseñadores con tecnólogos - explica Isabel Berz, responsable del Research and Education Center de IED- que reintente los sistemas de producción, aún tradicionales, de la moda, que revolucione la educación y suponga una auténtica apuesta de futuro para una moda sostenible y comprometida”.

Este encuentro de artistas, científicos e investigadores se orquesta, así, en dos momentos. Ocho grandes laboratorios de investigación tecnológica puntera (entre ellos, el Fraunhofer Institut alemán y el israelí Stratasys, líder en impresión 3D de vanguardia y responsable de proyectos tan interesantes como los liderados por la arquitecto y profesora del MIT Neri Oxman) presentarán sus líneas de investigación y sus prototipos: las áreas de innovación clave que marcarán las grandes macrotendencias del próximo cuarto de siglo.

A continuación, los ideadores de los 10 proyectos premiados, que actualmente están ya colaborando con estos laboratorios, compartirán en el encuentro el estado de prototipado, las primeras betas y el grado de evolución de sus 10 punteros proyectos. Todos ellos estarán presentes en Madrid para hablar de sus proyectos y el futuro del sistema moda.

Así, por ejemplo, jóvenes diseñadores como la artista china afincada en Berlín, Youyang Song, el sardo Fabio Molinas o el creativo holandés, establecido en Arnhem, aunque de ascendencia española Jef Montes, presentarán sus ideas que profundizan el uso de nuevos materiales en moda. Song estudia el uso de productos biodegradables (como residuos alimentarios, cáscara de plátanos, peladura de naranja, leche de soja, algas…) para manufacturar textiles de alta durabilidad, infraestructuras públicas componibles o accesorios interactivos. Molinas elabora productos de marroquinería (calzado, bolsos, etc) en “piel ecológica” que usa los desechos del corcho empleado en la industria vinífera como materia prima. Montes, con el proyecto Marinero, de gran impacto estético, crea bovinas de hilo a partir de plástico recolectado de los océanos y algas y emplea este material para realizar una indumentaria viva que se adapta a quien la viste.

Otras propuestas reinventan el ciclo productivo de la moda y tratan de bloquear el alto impacto ecológico y económico del Fast Fashion y su deslocalización productiva, invirtiendo en nuevos procesos productivos. Así el modelo de FabLabs de la joven diseñadora Francesca Elisabeth Jayon propone establecer micro centros productivos en las grandes ciudades que trabajen con una plantilla universal de patrones accesible mundialmente. WeAreAble, de la diseñadora Ganit Goldstein, formada en la Universidad de Tokyo, aplica un software de diseño paramétrico en 3d para escanerizar el cuerpo e imprimir vestidos que se ajusten a cada persona. Digital Vogue, de la austriaca Julia Koerner, mimetiza y traduce los patronos naturales en algoritmos para la impresión tridimensional de nuevas fibras. Y Yokai (fundada por Michael Wieser y Viktor Weichselbaumer) produce y utiliza autómatas y robots desarrollados para la industria textil.

Una moda comprometida con la salud es la que proponen proyectos como el de Giulia Tomasello, que diseña un bio-sensor no invasivo para detectar infecciones vaginales; LoveWear de Witsense Team (Emanuela Corti e Ivan Parati) que proponen tanto una ropa interior inteligente con inserciones inflables como una indumentaria con sensores que puede aplicarse en la terapia para personas diagnosticadas con TEA. O los prototipos de Jessica Smarch, que proponen una vestimenta útil en la rehabilitación de personas que han sufrido accidentes cardiovasculares: Constructing Connectivity.

Estos diseñadores estarán presentes (y disponibles para entrevista) el próximo 27 de enero en IED Madrid, en la sede de Palacio de Altamira.

Vídeos

SenseWear _ RE-FREAM: REC IED MADRID



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.