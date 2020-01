Cómo convertirse en profesor de yoga, por Kavaalya Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 13:03 h (CET) Ser profesor de yoga supone conocer en profundidad esta práctica, más allá de las posturas. Se necesita de una formación que solo se imparte en sitios especializados. Kavaalya, expertos formadores de profesores de yoga en India, desvela las claves para convertirse en profesor de yoga El yoga es una práctica cada vez más demandada, debido a que el estrés al que se ven sometidas las personas por vivir en una sociedad que las lleva al limite, lo que hace que busquen herramientas para gestionar la tensión y frustración internas. El Yoga ayuda a mejorar el estado de forma y a desarrollar la capacidad de concentración, que se traduce en equilibro interior y claridad mental.

Esta demanda hace que muchas personas se planteen aprender a ser profesores de yoga, conscientes de las salidas profesionales y de que ayudar a los demás es un modo muy gratificante de desarrollarse como personas. Desde https://kavaalya.com/es/ indican lo que se necesita para conseguirlo, ya que llegar a ser un buen profesor de esta disciplina requiere dominar los fundamentos del Hatha y Ashtanga Vinyasa Yoga y aprender técnicas avanzadas de meditación y respiración.

¿Qué lleva a querer convertirse en profesor de yoga?

Cada aspirante puede tener una razón diferente para convertirse en profesor. Hay quienes disfrutan con la práctica y simplemente quieren transmitir sus conocimientos y experiencias a otros. También los hay que buscan dar un paso más allá y no se conforman con practicar, sino que quieren hacer del yoga su forma de vida.

Hay profesores que inciden en el aspecto físico del yoga, mientras que hay otros con una mayor inclinación por el autoconocimiento, interesados en enseñar técnicas que llevan a un mayor bienestar emocional En cualquier caso los buenos profesores se miden por su capacidad de ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial

Lo que se necesita para convertirse en profesor

El primer paso para certificarse como profesor de yoga en kavaalya.com/es/ es tener el pasaporte en regla, ya que su enseñanza se realiza en La India, cuna del yoga y el mejor lugar en el que aprender la esencia de esta disciplina.

Para la realización del curso TTC de 200 horas certificado por Yoga Alliance no es necesario contar con una formación previa.

Por lo demás, hará falta una mente abierta y mucha humildad, ya que aprender a enseñar conlleva indagar en el interior más profundo, tanto de uno mismo como de los demás.

¿Quién se decide a realizar el curso?

El perfil de los aspirantes a profesor de yoga suele ser bastante similar en su modo de comprender y ver la vida, aunque procedan de actividades y condiciones muy diversas. Algunos han tenido un primer contacto con los problemas de la mente a través de la psicología, mientras que otros están más familiarizados con la actividad corporal porque son profesores de baile o instructores deportivos. También hay perfiles que vienen de actividades que no tienen ninguna conexión con el Yoga, como ejecutivos o amas de casa.

Todas las personas, en realidad, buscan mejorar a nivel personal, y crecer en su interior ayudando a otros a lograr lo mismo.

Prepararse para mejorar la propia vida y la de los demás

"Si te estás planteando un cambio y crees que el yoga es un camino interesante para explorar, en Kavaalya puedes formarte como profesor. Los cursos que se imparten tienen varios niveles, y puedes escoger entre hacerlos en inglés o en español, con lo que aún hay más facilidades. Tras la evaluación final del curso, tendrás una certificación reconocida a nivel internacional que te permite ejercer esta labor en cualquier lugar del mundo", destacan desde Kavaalya.

