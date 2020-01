Perfiles tecnológicos más demandados en 2020 según Hasten Group

Los perfiles tecnológicos que más se demandarán este año 2020, según Hasten Group, son los siguientes nueve campos: Realidad Virtual o Realidad Avanzada. La consultora Hasten Group es una de las principales key players en servicios de outsourcing tecnológicos en España A la hora de buscar nuevo talento, no basta con lanzar fuegos artificiales. ¿De qué sirve llamar la atención a bombo y platillo si luego el contenido es pobre y superficial? Al igual que para las personas que buscan trabajo es algo serio, para las empresas también debiera de serlo. Las políticas de RRHH son realmente necesarias para atraer y conservar talento a las empresas que se traduce una mejor calidad profesional y en unos beneficios superiores para las compañías. La valía del talento se mide por su capacidad analítica, por los resultados tangibles de los negocios cuantificado gracias a los valores numéricos KPI's.

La implementación de las políticas de Recursos Humanos es una tarea que corresponde al departamento propiamente dicho, quién aborda las necesidades laborales y ejecutivas que tiene la empresa para efectuar las políticas adecuadas. Las empresas, cada vez más, ven al departamento de Recursos Humanos como gestor de la experiencia del empleado debido a la importancia del proceso de reclutamiento y selección de personal en una organización porque determina las características y cualidades de los trabajadores y, en consecuencia, gran parte del éxito de la empresa.

Las consultoras de selección son las que mejor miden la temperatura del mercado laboral al valorar la experiencia similar en un puesto concreto y sobre todo que proceda de la competencia.Para contratar los mejores talentos es frecuente que las empresas recurran al outsourcing o selección de talentos a empresas especializadas como por ejemplo Hasten Group.

Desde Hasten Group señalan que 9 campos de perfiles que más se demandarán en 2020. Los referidos a realidad virtual o realidad avanzada, demandará perfiles de ingenieros gráficos y arquitectos de soluciones intensivas para diseñar bocetos digitales y resolver problemas complejos de negocio. Otro campo, las soluciones de movilidad precisarán desarrolladores de aplicaciones móviles y DevOps, principalmente, ingenieros de DevOps o ingenieros de software. Big Data necesitará de Data Analyst y arquitectos Big Bata. También el Cloud requerirá de arquitectos en Cloud y Virtualization Specialist. Algunas de las especialidades más destacadas son arquitectos de sistemas Cloud, desarrollador de servicios Cloud o Manager de Cloud Computing.El Blockchain necesitará desarrolladores en Open Source con enfoque en el Frontend del usuario y especialistas Solidity para generar los Smart Contracts en plataforma, demandando en especial perfiles dirigidos a programación, profesionales de arquitectura hw/sw, especialistas económicos y perfiles enfocados a los aspectos legales. La Ciberseguridad necesitará incorporar auditores de seguridad para enfoque normativo, el GDPR, procesos y procedimientos y consultores de hacking ético con enfoque en seguridad y análisis de vulnerabilidades. El IoT requerirá especialistas de telecomunicaciones M2M e IoT o Solution Architech. Asimismo, se precisarán desarrolladores RPA o de aplicaciones en tiempo real con un gran conocimiento informático y experiencia en proyectos de automatización de procesos para el campo de la Robotics. Y por último, el Machine Learning necesitará incorporar NLP engineering y Deep Learning Engineer. El Machine Learning es uno de los campos de la inteligencia artificial más destacados.

Los lenguajes más demandados para estos perfiles, apuntan desde Hasten Group son: C, Java, JavaScript, Python, C++, PHP, C#, Assembler, LUA, Go, R, Swift, Kotlin y Ruby.

Las ventajas de contratar los servicios de Hasten Group son cuantiosas, entre ellas destacan: eficiencia de sus soluciones tecnológicas; reducción de costes vinculados a la inversión en infraestructuras y tecnologías; focalización en la actividad principal del negocio; transformación de los costes fijos en variables; reducción del riesgo en sectores claves como los financieros o tecnológicos; mejoras de la calidad laboral debido a los complejos procesos de selección y específicos en las materias demandadas por el cliente; mejoras en los procesos de innovación dado que el ahorro de costes permite derivar los excedentes a nuevos proyectos, innovación o tecnología; una mayor flexibilidad porque las empresas pueden adaptar sus perfiles de manera continua confirme a la evolución de la tecnología y los mercados; y por último se traduce en un aumento de la competitividad gracias a la contratación de los mejores talentos. Esta empresa es una de las principales key players en servicios de outsourcing tecnológicos. Los principales demandantes son empresas de sectores Telco, Marketplace, Distribución online o Consultoras de Data.

