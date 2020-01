Centro Mediación Barcelona recoge el premio ADR (Alternative Dispute Resolution) al mejor método de mediación Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 09:51 h (CET) La NO resolución de conflictos aumenta el absentismo laboral entre el 30% y 50%. El acoso en la empresa es el conflicto más temido. Cada empleado dedica un mínimo de 2 horas a la semana en resolver conflictos. Acoso sexual, conflictos raciales y políticos son algunos ejemplos Los Premios ADR (“AlternativeDispute Resolution”/resolución alternativa de conflictos) reconocen las mejores iniciativas en mediación y resolución de conflictos en diversas categorías. La consejera de Justicia, Ester Capella, entregó los reconocimientos el 21 de enero en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), coincidiendo con el Día Europeo de la Mediación.

En la categoría que reconoce la mejor iniciativa en mediación impulsada por instituciones y organizaciones públicas o por profesionales de empresas o entidades privadas el premio ha recaído en la entidad CMB - Centro Mediación Barcelonapor el proyecto "Mediala-Metodología en pro del diálogo a la organización ".



Las socias fundadoras y creadoras de la metodología Mediala, Carol Pinilla (Mediadora y Educ. Social) y Montse Mir (Mediadora y Abogada) recogerán el premio.

El método Mediala propone un nuevo enfoque en la prevención y gestión del conflicto en la empresa. Para muchas organizaciones, éste es un tema todavía tabú, más aún cuando en los tiempos actuales, los conflictos de acoso sexual, político o raciales están requiriendo de una nueva sensibilidad en las organizaciones empresariales.

La mayoría de las empresas rehúyen afrontar la gestión de conflictos por miedo a engrandecerlo o que afecte a la imagen de la empresa y optan por ocultarlo o someterlo, aumentando la repercusión final, en ocasiones judicial, de dicho conflicto en el clima laboral, el compromiso de los equipos y a su política de atracción y retención de talento.

Una nueva generación de trabajadores más informados, más reivindicativos, más multirraciales, multiculturales y muchas veces políticamente polarizados son el caldo de cultivo para una nueva dinámica de conflictos, básicamente entre personas, que van más allá del clásico conflicto laboral que hasta ahora se conocía.

Según la experiencia de años de trabajo de Carol Pinilla y Montse Mir:

“Cada empleado emplea MÍNIMO 2,1 horas a la semana en resolver conflictos”.

“Hay empresas donde pueden pasar hasta el 50% de su tiempo gestionando conflictos”.

“La no resolución de conflictos hace aumentar el absentismo laboral

que puede cifrarse entre el 30% y 50%”.

“Sólo el 5% de las empresas “DICEN” no tener conflictos”.

“Alrededor del 40% de los conflictos son con/entre los empleados”.

“Al 81% de los empleados les afectan los conflictos, de una manera u otra”.

“el acoso en la empresa se ha convertido en el conflicto más temido por las organizaciones por su impacto mediático interno y externo”

El Método Mediala

El método Mediala empodera a la organización para una gestión emocionalmente inteligente de esta problemática. Parte de la base de que el conflicto es innato a toda organización humana y la formación en su gestión forma parte de las competencias básicas de los managers actuales.

Medialaes una metodología creada por el Centro Mediación Barcelona, para que las organizaciones trabajen en pro del diálogo y consigan diseñar una forma de trabajar y relacionarse dentro de la empresa, que responda a las necesidades de la misma, y donde todos los trabajadores tengan voz y la confianza de toda la estructura empresarial: líderes, trabajadores, clientes y proveedores.

El resultado de su aplicación revierte en empleados comprometidos, aumentando su nivel de compromiso y así la productividad. Así como en la disminución de los costes derivados de la rotación, el absentismo, y la baja productividad producidos por la falta de diálogo en la organización.

La aplicación del método Mediala precisa de un compromiso previo de la organización al más alto nivel a partir del cual se realiza un diagnóstico del nivel de conflictividad y los tipos de conflictos existentes interactuando directamente con los equipos afectados. A partir de esta primera interacción, ya se producen los primeros cambios sistémicos para poder proponer una solución adecuada y consensuada para cada caso. Esta batería de soluciones va desde la formación en técnicas de comunicación no violenta, la mediación, herramientas sistémicas, la justicia restaurativa, hasta la creación de un canal de expresión del conflicto y de vías compartidas de solución.

Empresa familiar la gran beneficiada

La empresa familiar, muy presente en Cataluña, es una de las grandes afectadas por conflictos enquistados entre propietarios, gestores y empleados. El conflicto aparece también en organizaciones de gran tamaño, tanto públicas como privadas, donde el trato humano de los equipos tiende a despersonalizarse y los prejuicios sociales, políticos, de género, o multigeneracionales que se viven en la sociedad tienen un gran campo abonado. También las start ups, con su modelo de alto crecimiento y alta exigencia de adaptabilidad al entorno, están viendo como la falta prevención y de gestión del ego de los fundadores puede llevar al traste su capacidad de retener talento y generar equipos cohesionados y comprometidos.

Centro de Mediación Barcelona es un centro homologado por “Centre de mediació en dret privat de la Generalitat de Catalunya” y “ACDMA, Associació de profesionals de la mediació de conflictes de Catalunya“ . Es miembro de “Capitalismo consciente” y de la “Cambra de Comerç de Barcelona”

