Giti Tire completa su año más activo en deportes del motor con dos destacadas victorias Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 08:03 h (CET) El equipo Girls Only gana su 1ª carrera y Benjamin Boulbes consigue el Campeonato de Francia Giti Tire ha completado su año más activo dentro del automovilismo europeo de competición con dos destacadas victorias de los equipos patrocinados por Giti y GT Radial.

El equipo femenino, "Girls Only”, con el lema Ready to Rock the Green Hell, registró su primera victoria en la clase 9 del Campeonato de Resistencia de la VLN en Nürburgring con su Volkswagen Golf VII GTI TCR. Este logro se suma a su increíble actuación como primer equipo enteramente femenino en competir en la ADAC TOTAL 24h de Nürburgring donde, tras un fallo motor, el equipo consiguió cruzar la línea de meta con sonoros aplausos después de 14 frenéticas horas de reparaciones.

Giti patrocinó otros cuatro automóviles en esta famosa carrera, incluyendo dos Audi R8 que terminaron primero y segundo en la Clase SP8.

VW Fun Cup

La marca también continuó su estrecha participación con la Volkswagen Fun Cup, y 2019 ha sido su cuarto año consecutivo como socio oficial de neumáticos en esta competición exclusiva de los legendarios Beatle de Wolskwagen. El radiante equipo de GT Radial terminó en el sexto lugar de la general a pesar de ser el único automóvil conducido por dos invitados novatos. Fueron Martin Gibson y Ellis Hadley, dos ingenieros de pruebas de Giti que han colaborado con la marca en multitud de carreras de camiones, motos y automóviles, y a quienes Giti quiso dar la oportunidad de divertirse y hacer travesuras en plena competición.

Giti ha decidido que en cada evento de la Fun Cup Endurance, un conductor adicional o dos, se unan a los equipos oficiales para experimentar la emoción de las carreras. Los conductores invitados pueden ser principiantes en pista o corredores experimentados. El equipo de GT Radial afirma que se asegurará de que se diviertan lo más posible durante todo el año.

Todos los automóviles de los equipos de Giti en estas competiciones corrieron con neumáticos GitiCompete GTR1 o GTR2. Ambos pertenecen a la amplia gama de neumáticos de competición de Giti que se utilizan en eventos deportivos de todo el mundo. Los parámetros conseguidos en las carreras se analizan y comprueban con alta tecnología para estudiar posibles cambios y adaptar las innovaciones que se consideren adecuadas para el desarrollo de su amplia oferta de neumáticos para automóviles de pasajeros.

Drifting

GT Radial también tuvo un gran éxito con Benjamin Boulbes, quien, en la última ronda del Campeonato Francés de Drifting, aseguró su legado subiéndose al podio de esta competición por sexta vez. La marca también continuó su apoyo al equipo GT Radial en el Campeonato Alemán Drift Racing.

Ambos equipos corrieron con el modelo GT Radial Champiro SX2, un neumático de verano de rendimiento extremo desarrollado para entusiastas de la conducción que desean niveles más altos de tracción, una respuesta de dirección ultrarrápida y un control de conducción seguro en condiciones secas y húmedas.

Camión

Las carreras de camiones también continuaron contando con el apoyo de Giti. La marca ha mantenido su vinculación con el equipo Oliver Racing y con su camión VOLVO VNL a través del patrocinio y del suministro de sus neumáticos de camión para competiciones globales Giti Race-Tuned v1. Este vehículo, junto al resto de exclusivos camiones del Campeonato BTRC, atrajo a una gran multitud de espectadores en el MotoFest Coventry, donde GT Radial fue el patrocinador principal del circuito de sprint.

Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto en Giti Tire Europe, afirma: “Ha sido un año muy ocupado pero maravillosamente exitoso en términos de resultados de competición, lecciones aprendidas y datos recopilados”.

“El automovilismo extremo nos brinda la mejor visión de nuestra tecnología de neumáticos y nos permite desarrollar productos Giti y GT Radial de alto rendimiento para el motorista y neumáticos de alta calidad para camiones y autobuses”.

"Continuaremos manteniendo asociaciones de alto nivel en el deporte del motor en Europa y todo el equipo desea agradecer a cada socio su pasión y dedicación en cada prueba".

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejero de Seguridad ADR, figura clave en la prevención de riesgos con mercancías peligrosas Repara tu deuda Abogados cancelan 15.000 eur a un vecino de Madrid con la Ley de la Segunda Oportunidad ARTIEM Madrid: El "Refugio" preferido durante FITUR Ha llegado el momento de depurar el cuerpo con Pharmanex Tegreen Grupo CTAIMA presenta el primer Máster en Coordinación de Actividades Empresariales