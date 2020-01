La inversión de las empresas en tecnología hace crecer las expectativas del sector TIC, según VASS Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 15:59 h (CET) La demanda de talento especializado sigue subiendo en enero después de 2 años consecutivos en los que el crecimiento se ha mantenido entre el +4,5% y el 5%, algo inusual en la economía española. La evolución del negocio de las empresas TIC, en términos desestacionalizados, ha crecido un +5% en los últimos 12 meses, casi el triple que la economía en su conjunto Los servicios digitales siguen estando a la cabeza de los sectores más dinámicos del país en este inicio de 2020. De hecho, la inversión que están haciendo las compañías e instituciones en tecnología y digitalización de sus procesos se ha convertido en una palanca estratégica. Por esa razón el sector de los servicios digitales se muestra altamente confiado en la mejora del negocio a corto plazo. Y ello, a pesar de que menos del 25% de los españoles se muestra optimista respecto a la evolución de la economía española en el próximo año.

Según el barómetro TIC Monitor elaborado cada mes por la empresa especialista en soluciones digitales VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, las empresas dedicadas a la consultoría informática han mejorado sus expectativas de actividad en más de 35 puntos en una escala de +/-100, pasando de los 25,4 puntos registrados en diciembre a 62,9 en este mes de enero. Es la cifra más alta registrada desde mayo de 2019 y se traduce en que el 81,5% de las empresas de servicios TIC piensa que en los próximos tres meses aumentará su actividad, frente al 18,6% que percibe un empeoramiento.

Esta visión positiva de la actividad durante el próximo trimestre está directamente relacionada con el incremento de la demanda de talento especializado que viene registrando el sector TIC en los últimos 25 meses, periodo en el que ha mantenido un crecimiento interanual de entre el +4,5% y el +5%, una cifra inusual en la economía española.

En concreto, según TIC Monitor de enero, se registra un crecimiento interanual del +4,8% (octubre 2019 - octubre 2018), una décima superior al del mes anterior.

En la misma línea ascendente se sitúa otro de los indicadores que recoge este barómetro mensual, el de las previsiones de creación de empleo, que en enero de 2020 sube hasta el 57% (en una escala +/-100), frente al 42,9% del informe anterior. Así, mientras el 78,5% de las empresas españolas del sector espera generar puestos de trabajo en los próximos tres meses, solo el 21,5% prevé un descenso de las contrataciones.

Para Antonio Rueda, director de VASS Research, responsable de TIC Monitor y profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM, "resulta sintomático que España lleve mostrando mejores expectativas de creación de empleo que la UE desde julio de 2017, lo que significa que el motor de la nueva economía sigue vivo".

El único registro que empeora respecto al TIC Monitor de diciembre es el que mide la evolución interanual (últimos 12 meses) de la cifra de negocio, que el mes pasado repuntaba, por efectos de la estacionalidad, hasta el +10,1% y en esta ocasión se sitúa en el +4% (octubre 2019-octubre 2018). Aun así, "el dato desestacionalizado se mantiene en un honrosísimo +5%", en palabras de Antonio Rueda.

El director de VASS Research añade que "incluso si descontáramos el efecto de los precios, el sector se mueve a un ritmo muy superior al de la economía en su conjunto y al del sector servicios en particular". Refiriéndose al estancamiento de la facturación por empleado que se ha producido en los últimos 12 meses y que no se daba desde febrero de 2014, según valora Rueda, se trata de una fase de ‘apuesta’ en la que han entrado las empresas del sector TIC, ajustando sus presupuestos y márgenes para hacer frente, a través de los precios y la competitividad, a los nuevos desafíos de un entorno cada vez más complejo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ARTIEM Madrid: El "Refugio" preferido durante FITUR Ha llegado el momento de depurar el cuerpo con Pharmanex Tegreen Grupo CTAIMA presenta el primer Máster en Coordinación de Actividades Empresariales Taalentfy alcanza los 100.000 usuarios y presenta su app móvil Nuevo Departamento de Gestión Integral de Proyectos de Sika España