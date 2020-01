Espacio BIM ayuda a las empresas de la construcción a mejorar su eficiencia con Lean Construction y BIM Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 09:31 h (CET) Espacio BIM aplica la filosofía Lean Construction en sus servicios de consultoría BIM, implantación BIM, VR, AR y MR (generación de tour virtual; nube de puntos), ayudando a las empresas del sector AEC a conseguir la producción eficiente y la mejora continua ¿Qué es Lean Construction?

Lean Construction es la filosofía orientada a la gestión de los procesos de construcción con dos objetivos principales: la producción eficiente y la mejora continua. Principalmente mediante la eliminación de las actividades que no agregan valor en todo el ciclo de vida de la construcción. Y para ello parte de una base, el valor que el cliente le da al producto/servicio.

¿Qué es BIM?

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil. Centraliza toda la información de un proyecto (geométrica, tiempos, costes, ambiental y mantenimiento) en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes, el modelo de información.

¿Cómo se relacionan Lean Construction y BIM?

Podría decirse que BIM es la metodología de trabajo a aplicar para instaurar la filosofía Lean Construction en los procesos constructivos.

BIM, como metodología y como herramienta de trabajo, permite resolver los problemas de la organización de proyecto, detectar problemas en todo el ciclo de vida, y eliminarlos.

Entre las herramientas BIM-Lean Construction están el EIR, el Protocolo BIM y el BEP. Así:

- En un proyecto BIM, el valor del modelo de información que desea el cliente está definido en los EIR o Requisitos de Intercambio de Información. Esto es, cláusulas precontractuales que definen la información a entregar, y las normas y procesos que deberán aplicar el equipo redactor y/o contratista como parte del proceso de entrega de un proyecto.

- A su vez, el proveedor, mediante el BEP o Plan de Ejecución BIM, define cómo espera darle ese valor al modelo BIM. Al mismo tiempo, es en el BEP donde el proveedor define las bases, reglas y normas internas del proyecto, para que todos los implicados hagan un trabajo coordinado y coherente. Uno de los pilares de la metodología BIM es la colaboración de todas las partes implicadas en un proyecto de construcción. Algo imprescindible para que aplicar la filosofía Lean Construction.

- Igualmente, en el Protocolo BIM, el cliente establece las pautas para tratar, estructurar y definir la información, y normalizar los procesos de trabajo.

Es así como los principios de Lean Construction se aplican en un proyecto constructivo a través de la metodología BIM.

¿Qué es ESPACIO BIM?

Espacio BIM es una empresa internacional de servicios profesionales para arquitectura, ingeniería y construcción, miembro de la BuildingSMART y de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento, especializada en metodología BIM, VR (Realidad Virtual), AR (Realidad Aumentada) y MR (Realidad Mixta).

ESPACIO BIM + Lean Construction

Así, Espacio BIM aplica la filosofía Lean Construction en sus servicios de consultoría BIM, implantación BIM, VR, AR y MR (generación de tour virtual; nube de puntos), ayudando a las empresas del sector AEC a conseguir la producción eficiente y la mejora continua.

Por supuesto, Espacio BIM no solo ayuda a las empresas a mejorar continuamente, sino que aplica para sí mismo la filosofía Lean Construction en su búsqueda continua de la mejora de la calidad.

