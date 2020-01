Spenser: Confidencial se estrena en Netflix a principios de marzo

Spenser (Mark Wahlberg), un ex policía más conocido por crear problemas que por resolverlos, acaba de salir de prisión y planea dejar Boston para siempre.



Pero primero se ve en la obligación de ayudar a su antiguo entrenador de boxeo Henry (Alan Arkin), junto con un prometedor aficionado, Hawk (Winston Duke). Hawk es un luchador de artes marciales descarado, a la par que sensato, convencido de ser un rival mucho más duro de lo que Spenser nunca llegó a ser.



Cuando dos de los antiguos compañeros de Spenser aparecen asesinados, recluta a Hawk y a su malhablada ex novia Cissy (Iliza Shlesinger), para que le ayuden a investigar y llevar a los culpables ante la justicia.



Dirigido por Peter Berg, Spenser: Confidencial es una comedia de acción co-protagonizada por Bokeem Woodbine, Marc Maron y Austin Post. Inspirada en la novela de Robert B. Parker’s Wonderland, el best seller de Ace Atkins.