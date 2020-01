Prepárate para conducir con nieve y lluvia con estas recomendaciones

Conducir con nieve es una tarea que no sea hace de manera muy frecuente en España. Ante el temporal que se aproxima y el aviso rojo por la borrasca Gloria a 8 provincias, Norauto enumera una serie de recomendaciones que se deben seguir para conducir con esta climatología adversa como son nieve o lluvia intensa.



-En primer lugar, es importante conocer las previsiones, saber qué zonas y carreteras son las afectadas, si es obligatorio circular con cadenas de nieve y si se producen cortes. Desde Norauto se aconseja evitar en la medida de lo posible circular por ellas. En caso de hacerlo, es importante estar bien comunicados y aumentar la precaución al volante.



-El vehículo debe estar en buenas condiciones. Es en situaciones adversas y complicadas como ésta donde un coche debe dar lo mejor y para ello debe contar con el mantenimiento adecuado. Hay que prestar especial atención a neumáticos, líquidos, frenos y batería. Antes de arrancar, hay que comprobar que los limpiaparabrisas funcionan correctamente y hacen el barrido adecuado. Son cruciales para poder ver con lluvia.



-Conducción responsable. Hay que reducir la velocidad y adaptar a las circunstancias de la vía. Hay que tener en cuenta que muchas señales se pueden ver tapadas por la nieve. Incrementa la distancia de seguridad para poder reaccionar ante imprevistos y procura ir en marchas largas para evitar patinar. Con nieve se recomienda circular con el alumbrado de cruce.



-Aunque haga mucho frío fuera, se recomienda no conducir con el abrigo puesto o con ropa demasiado voluminosa, ya que puede afectar a la capacidad de movimiento y a la efectividad del cinturón de seguridad. Tampoco se debe conducir con excesivo calor. La temperatura dentro del habitáculo debe rondar los 22 y 23 grados.



-Precaución desde los primeros copos de nieve. La mezcla de la suciedad de la calzada con la nieve hace que el asfalto sea especialmente resbaladizo. Por este motivo, no hay que confiarse y aumentar la precaución desde el principio.



-Hay que tener en cuenta que la nieve puede llegar a congelarse. Por el día, la nieve acumulada en los márgenes puede derretirse y volverse a congelar durante la noche creando placas de hielo especialmente deslizantes. Si ha pasado la máquina quitanieves, se recomienda seguir sus pasos.



-En muchos casos puede ser obligatorio circular con cadenas de nieve, por ello es recomendable llevar unas en el maletero. Una buena opción para el invierno, especialmente en las zonas de más frío, es contar con neumáticos de invierno, con los que se puede circular sin problemas en todo momento y especialmente cuando sea obligatorio el uso de cadenas.



-Hay que evitar los riesgos y nunca conducir por zonas inundadas o con previsión de anegarse. No se debe pasar por charcos donde se desconoce su profundidad, evitar las carreteras que estén en peor mantenimiento y procurar estar siempre conectados. Desde Norauto se recomienda avisar a un familiar o amigo de que se va a realizar este desplazamiento. De esta forma, podrá estar localizable.



Norauto recuerda que las cadenas de nieve deben colocarse en las ruedas motrices y de manera correcta. Una mala instalación puede afectar al vehículo, a los neumáticos y a determinados sistemas de seguridad como el ABS o ESP. Si el vehículo es de tracción delantera, se deben situar en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 es suficiente con colocarlas en las ruedas delanteras porque se asegura la motricidad y direccionalidad.