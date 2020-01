Termiser recalca que la formación es clave para reducir la siniestralidad en trabajos de altura Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 16:59 h (CET) Los cursos adaptados a la normativa vigente sobre seguridad en trabajos de altura son indispensables para prevenir los riesgos inherentes de esta actividad, apuntan los expertos de Termiser La formación ya no es solo aconsejable para aquellos que trabajan en andamios o plataformas que se levantan hasta alcanzar cierta altura; existe una normativa, la Ley de PRL 31/1995, que contempla la obligación de ofrecer formación y práctica a los operarios.

Otra legislación posterior, el R.D. 2177/2004 exigía el montaje y desmontaje de andamios a cargo de personas que acreditaran el conocimiento adecuado para esta tarea.

Además, la UNE 58923 regula los contenidos de los cursos para manejo y seguridad de plataformas, así como los requisitos de las empresas formadoras en esta materia.

Termiser, la solución idónea para obtener la certificación necesaria

Termiser es una de las entidades certificadas por AENOR para la formación de usuarios que tengan que manejar plataformas según la norma anterior, adaptando los contenidos de estos cursos a las necesidades de los clientes.

Así, son tres los cursos impartidos por este organismo para la capacitación en el manejo de estos dispositivos:

Formación de operaciones de plataformas según la legislación vigente.



Seguridad en el manejo de plataformas elevadoras.



Seguridad en el montaje, utilización y desmontaje de andamios.

Estas lecciones son necesarias para operar en estos dispositivos con la seguridad que se exige por ley.

Su duración no será un impedimento, puesto que consta de entre 6 y 8 horas totales para captar la información necesaria y aplicarla en la práctica del día a día en el entorno laboral.

La formación ofrecida por esta compañía, lider en la fabricación, alquiler y venta de andamios y plataformas elevadoras, se desarrolla según las preferencias del cliente, puesto que se puede impartir tanto en sus aulas propias como en las instalaciones de este.

Los cursos se imparten a través de manuales de seguridad y dossiers que servirán de guía para los alumnos a los que recurrir en cualquier momento de su actividad.

Partes teóricas y prácticas

El bloque de aprendizaje teórico consistirá en la exposición de diapositivas y muestra de vídeos para entender la información, mientras que la parte práctica permitirá a los alumnos aplicar lo aprendido en demostraciones individualizadas.

El diploma acreditativo de haber superado esta formación será la que capacitará a los operarios para desempeñar sus funciones en los entornos de las obras, ya que estarán firmados por un técnico experto que dejará patente la celebración de estos cursos y expedirá también un carnet identificador de sus competencias.

