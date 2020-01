Garantizar que un puesto de trabajo está limpio y presentable es muy importante para mantener una imagen de profesionalidad y un ambiente de trabajo saludable y productivo. La subcontratación de este servicio es una decisión estratégica ya que ofrece una serie de beneficios que Limpieza Pulido quiere explicar La reputación, la calidad y el prestigio son elementos importantes para una empresa y son directamente relacionados con la limpieza. Es atractivo para los clientes ver una empresa limpia e impoluta. Y no solo es bueno para los clientes, la asociación provincial de empresas de limpieza ha demostrado que un puesto de trabajo limpio y ordenado mejora la productividad del trabajador en un 23%.

Contratar una empresa de limpieza externa es además mucho mejor ya que los resultados serán mucho mejores debido a la especialización. Las empresas de limpieza, con la finalidad de cumplir con sus clientes de una forma más profesional y perfecta, cuentan con empleados cada vez más especializados para llevar a cabo las tareas y garantizar unos resultados mejores. Además, las empresas de limpieza cuentan con mejores conocimientos para mantener, limpiar o repara elementos que es posible que no cualquiera sepa como se hacen.

La ASPEL ha demostrado mediante un estudio 2018 que las empresas que contratan servicios de limpieza externos ahorran un 30% gracias a la externalización de los servicios de empresa. Esto se debe a la falta de necesidad de comprar uniformes, zapatos, productos y herramientas de limpieza. Las empresas contratadas para la limpieza ya tienen los cursos de prevención de riesgos, por lo que la empresa contratante tampoco tendrá que pagar estos cursillos para formar a sus empleados con el fin de proteger su bienestar. Es evidente que estos servicios externos dan mucho beneficio económico.

La contratación de servicios de limpieza también suelen ser un poco más flexibles ya que la empresa podrá contratar los servicios que necesite acorte al presupuesto. Además, la empresa no se compromete a contratar estos servicios cada cierto tiempo si no los necesita. Además, la gestión del trabajo y la rotación de los empleados y sus días de descanso ya no será un problema ya que las propias empresas se encargan de organizar los horarios. Además, en caso de que un empleado no esté disponible para limpiar en caso de enfermedad siempre habrá un suplente que sustituya a esa persona.

Las empresas que opten por este modelo pueden ahorrar además tiempo y recursos ya que no tendrán que preocuparse más por organizar estas tareas. Además la productividad se verá en un incremento significativo ya que un buen mantenimiento de la empresa y los puestos de trabajo hace que los empleados ejerzan su trabajo con más ganas.