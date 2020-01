Schneider Electric y Scale Computing lanzan una solución para ayudar al sector Retail en Edge Computing Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 16:03 h (CET) Las dos entidades han integrado la plataforma HC3 Edge de Scale Computing en las soluciones de Micro Data Centers de Schneider Electric con el objetivo de ayudar al comercio minorista a superar los retos de las infraestructuras Edge. La solución mejora la estabilidad y simplifica la transición hacia el IoT para el sector Retail Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado su partenariado con Scale Computing para integrar la solución HC3 Edge de Scale Computing en los Micro Data Centers EcoStruxure de Schneider Electric, pensando especialmente en las necesidades del sector Retail. Desarrollada para que las aplicaciones de Edge Computing sean más accesibles para las organizaciones de cualquier tamaño, la plataforma de virtualización HC3 Edge de Scale Computing se implementará en los EcoStruxure Micro Data Centers para ayudar a los minoristas a optimizar todas sus funciones en las tiendas y mejorar la experiencia del cliente.

Una única solución para las aplicaciones críticas

Esta solución certificada, totalmente integrada y lista para ser implementada, proporciona una infraestructura IT completa dentro de un armario seguro e independiente, que permite mejorar los tempos de actividad y la capacidad de recuperación, a la vez que protege las aplicaciones críticas de los comerciantes minoristas. Con la integración de HC3 Edge de Scale Computing, las instalaciones más aisladas se pueden transformar en microcentros de datos autogestionables, lo que permite dar un mejor soporte a las aplicaciones críticas del negocio.

"Los minoristas pueden seguir siendo competitivos invirtiendo en soluciones de Edge Computing que transforman la experiencia de compra en las tiendas en una experiencia simple e interactiva", asegura Pablo Ruíz-Escribano, vicepresidente de Secure Power en Schneider Electric Iberia. "Los Micro Data Centers se están convirtiendo en la solución preferida de los minoristas para dar soporte al incremento de las aplicaciones que requieren un procesamiento de datos más cercano a la fuente. Esta solución les ayudará a garantizar que sus entornos de IT puedan soportar aplicaciones actuales y futuras".

Las infraestructuras de IT modernizadas, el soporte de los minoristas del futuro

La tecnología patentada de Scale Computing transforma las ubicaciones aisladas en Micro Data Centers unificados y autogestionables para Edge Computing, proporcionando la estabilidad, el soporte y la simplicidad necesarios para modernizar las tiendas en su camino hacia el IoT. Proporciona una plataforma única para que los minoristas ejecuten aplicaciones para los puntos de venta, la gestión de edificios, activos e inventario, y la seguridad. Los Micro Data Centers de Schneider Electric proporcionan una interoperabilidad certificada, lo que reduce los tiempos de configuración e implementación. Además, EcoStruxure™ IT de Schneider Electric, la innovadora plataforma de gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM), proporciona una gestión más sencilla, con capacidad de monitorización remota y, cuando se implementa con un SAI de APC Smart-UPS Lithium-ion, reduce la necesidad de servicios presenciales en un 50%. Asimismo, los minoristas también pueden aprovechar las ventajas de EcoStruxure Asset Advisor, que cuenta con un Service Bureu de expertos de Schneider Electric, que ofrecen soporte para la resolución de problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Gracias a esta solución, los clientes de los minoristas pueden gestionar remotamente los recursos críticos de Edge Computing, sin necesidad de contar con un soporte y monitorización IT onsite. La solución es rápida de implementar, permitiendo que los minoristas conecten sus navegadores web a sistemas remotos y gestionen el almacenamiento y las máquinas virtuales desde una única interfaz. Esto garantiza los tiempos de implementación y la gestión remota de las actualizaciones.Además, está dotada de ciberseguridad a nivel de dispositivos, con opciones de armarios ultra seguros y monitorización remota. Se trata de una arquitectura estandarizada, preintegrada y prevalidada, lo que asegura que la implementación sea rápida y rentable. El software HC3 Edge no incluye costes adicionales de licencia y tiene copias de seguridad y recuperación, lo que redunda en una optimización de los costes.

Sobre Scale Computing

Scale Computing es líder en soluciones de Edge Computing, virtualización e hiperconvergencia para clientes de todo el mundo. El software HC3 elimina el software de virtualización tradicional, el software de recuperación de fallos, los servidores y el almacenamiento compartido y los reemplaza con un sistema totalmente integrado y de alta disponibilidad para ejecutar aplicaciones. Con el uso de la tecnología patentada HyperCore™, la plataforma de recuperación automática HC3 identifica, mitiga y corrige automáticamente los problemas en la infraestructura en tiempo real, al permitir que las aplicaciones alcancen su tiempo máximo de funcionamiento incluso cuando los recursos IT y el personal local son escasos, lo que la convierte en la plataforma para aplicaciones ideal para empresas distribuidas, minoristas globales y pequeñas y medianas empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.