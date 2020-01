Interempresas comienza el año estrenando plataforma digital Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 14:03 h (CET) Interempresas.net, la plataforma virtual líder de la industria española, se reinventa una vez más con un nuevo diseño, una reorganización de sus contenidos y una arquitectura interna destinada a optimizar el posicionamiento en buscadores Nuevo diseño, nueva estructura, nueva experiencia

Con un diseño innovador, más claro e intuitivo, la nueva estructuración de los contenidos de Interempresas.net facilita enormemente la navegación y agiliza la búsqueda de productos e informaciones a la vez que mejora la experiencia de usuario.

Feria virtual

La Feria Virtual de Interempresas.net es el ámbito expositivo online más importante del mundo de habla hispana. Con más de 70 salones sectoriales, 16.800 empresas expositoras y más de 70.000 productos, se ha convertido en la feria de referencia de la industria española, con más de medio millón de visitantes mensuales de media. La nueva estructura de la plataforma facilita enormemente la navegación y acelera la búsqueda tanto de empresas como de productos.

Clasificados

Interempresas.net ha sido, desde 1992, la referencia on line para la maquinaria de segunda mano. También en este apartado se refuerza la web, con más contenidos y una mejor clasificación destinada a optimizar los resultados de las búsquedas y el posicionamiento SEO. Más de 250.000 profesionales que buscan un equipo de segunda mano visitan este apartado cada mes para encontrar el producto que les interesa entre los cerca de 35.000 anuncios clasificados, permanentemente actualizados, que se presentan aquí.

Canales sectoriales

Sesenta sectores industriales y profesionales, desde los sectores primarios como la agricultura o la minería hasta los más innovadores como la impresión 3D, las smarts cities o la automatización 4.0, tienen su propio canal informativo sectorial de referencia. En cada uno de ellos se pueden encontrar todas las noticias de actualidad, reportajes sectoriales, artículos técnicos o entrevistas a las personas más relevantes de cada especialidad. Todo ello actualizado diariamente, organizado y estructurado para convertirse en el canal informativo de referencia para cada uno de estos sectores.

Revistas

Una de las novedades más espectaculares de la nueva plataforma es la posibilidad de consultar la hemeroteca de todas las revistas sectoriales, más de 50 publicaciones especializadas, todas ellas digitalizadas para poder ser leídas libremente por todos los usuarios registrados (más de 600.000 en la actualidad).

Récord de audiencia: 15,6 millones de visitas en 2019

Interempresas.net es de los pocos portales profesionales auditados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). En los últimos meses -y siempre según los datos publicados por la OJD- Interempresas.net no ha parado de batir récords de audiencia, tanto en visitas como en usuarios únicos. En concreto, el pasado mes de octubre se batió el récord histórico, con 1.679.900 visitas, un 17,7% más que el mismo mes del año anterior. En términos anuales, durante 2019 Interempresas.net tuvo más de 68,6 millones de páginas vistas y 15.600.000 visitas, lo cual representa un 18,46% de crecimiento respecto a 2018, que ya fue en su momento un año récord para la plataforma.

