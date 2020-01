La franquicia CRUDO inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en Madrid Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 11:43 h (CET) La cadena hostelera CRUDO, referente en el sector de comida saludable y en plena expansión nacional de la mano de Tormo Franquicias, inaugura un nuevo establecimiento franquiciado en el Centro Comercial La Fuensanta en Móstoles (Madrid) CRUDO, franquicia especializada dentro del sector “healthy food”, anuncia la apertura de un nuevo local franquiciado en el Centro Comercial La Fuensanta de Móstoles. Siendo esta su tercera tienda y con una próxima apertura en la calle Alberto Aguilera.

La inauguración del nuevo establecimiento, que abrió sus puertas el pasado viernes 20 de diciembre, causó una gran acogida y expectativa por parte del público local, dado el éxito que experimenta la marca en sus otros locales de la capital.

El establecimiento estará ubicado en una de las mejores zonas del centro comercial y dispondrá además de servicio take-away, de una terraza para todos aquellos usuarios que quieran degustar cualquiera de sus pokes, bowls y demás deliciosas y sanas opciones que ofrecen la carta de CRUDO.

Además de este nuevo punto, en las próximas semanas, se producirá la apertura de otro nuevo establecimiento franquiciado en la prestigiosa y reconocida calle Alberto Aguilera de la capital madrileña.

La franquicia CRUDO cuenta con una imagen propia que la hace distintiva y con la que ha conseguido atraer a un público muy amplio. Su estructura está formada por un equipo de profesionales que cuentan con una gran experiencia dentro del sector, garantizando el mejor servicio a sus clientes. Según declaraciones de Alejandro Casado, fundador de CRUDO: “El boom de la comida saludable, no es una moda, es un despertar. Llevamos mucho años comiendo sin saber, sin mirar, confiando, estamos viviendo un fenómeno global en el que el consumidor está saturado de azúcares (la droga del siglo XXI), gluten y aditivos en la comida que no nos producen ningún bien para nuestro organismo y nuestro bienestar. Es momento de cuidarse”.

Los restaurantes temáticos o saludables, el servicio delivery o la inclusión de nuevas experiencias culinarias, han gestado una fuerza creciente en el mercado gastronómico español estando en boca de todos los emprendedores vinculados al sector.

La influencia de la comida saludable entre los consumidores es una tendencia ya arraigada en su carta de pedidos incluso estando dispuestos a pagar un porcentaje superior si se trata de un servicio delivery saludable. Según una encuesta realizada por My Cuistot, empresa especializada en la elaboración de comidas saludables, un 35% de los españoles estaría dispuesto a pagar un 20% más por productos “Healthy” que no ofrezcan sus proveedores habituales.

La enseña, cuya expansión la gestiona la prestigiosa consultora Tormo Franquicias Consulting, liderada por Eduardo Tormo, prevé una fuerte expansión con diversas aperturas a nivel nacional durante este año, dada la gran rentabilidad de los centros que están abiertos, la fuerte demanda de posibles franquiciados y la escasa inversión que permite a los franquiciados una rápida amortización de la misma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.