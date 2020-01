El Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial visita la refinería modular Waltersmith Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 11:06 h (CET) La directiva de Waltersmith Petroman realizó una visita a la refinería modular Watersmith que se está construyendo en el sureste de Nigeria con S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial como invitado Desarrollada por Waltersmith Petroman Oil en asociación con la Nigerian Content Development and Monitoring Board, esta refinería modular representa los esfuerzos de África para generar valor local refinando su propio petróleo localmente. La refinería está programada para ser inaugurada en mayo de 2020, momento en que su fase 2 comenzará a aumentar la capacidad de refinación de 5,000 bopd a 30,000 bopd.

La refinería también es una puerta de entrada para muchos operadores nigerianos de campos marginales, lo que demuestra que la explotación de activos más pequeños, como el campo Ibigwe de Waltersmith, puede generar valor a lo largo toda la cadena, desde upstream hasta downstream y ayudar a las naciones africanas a cumplir su agenda de seguridad energética.

"Estoy realmente impresionado por la naturaleza y el desarrollo de este proyecto", declaró S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima durante su visita a la infraestructura. “Comparto la creencia de nuestra industria de que ya es hora de que los africanos comencemos a refinar y procesar nuestro propio crudo locamente para maximizar nuestra seguridad energética, crear empleos locales y agregar valor a nuestras economías. Crear las asociaciones público-privadas adecuadas será de gran beneficio para todos los países y líderes empresariales. Felicito a Waltersmith Petroman por el trabajo que están desarrollando aquí".

Actualmente, Guinea Ecuatorial está implementando su iniciativa del Año de Inversión, que está atrayendo inversiones en varios proyectos que abarcan desde el upstream hasta el downstream. Estos incluyen, en particular, el objetivo de construir dos refinerías en la isla de Bioko y en Bata (región continental) para proveer al mercado nacional y regional.

Durante su visita, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima también confirmó su participación y asistencia a la próxima Nigeria International Petroleum Summit (Cumbre Internacional del Petróleo de Nigeria), que tendrá lugar en Abuja del 9 al 12 de febrero de 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.