Guinea Ecuatorial pone el acelerador al Año de Inversión Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 09:58 h (CET) En línea con su compromiso de atraer inversiones regionales de capital al país, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, se reunió con inversores, banqueros y financieros nigerianos de alto nivel para abordar las oportunidades que ofrece la iniciativa del Año de Inversión del país La delegación de Guinea Ecuatorial se reunió con varios ejecutivos nigerianos de la Africa Finance Corporation, Polaris Bank, Sterling Bank, First Bank, UBA y Zenith Bank, pero también con líderes de la industria como Simbi Wabote, Secretario Ejecutivo de la Nigerian Content Development and Monitoring Board.

Estos encuentros con figuras líderes que han sido un verdadero motor de crecimiento para la economía nigeriana son esenciales ya que Nigeria sigue siendo la economía más grande de África. El Ministro Obiang Lima presentó las oportunidades clave para que ampliaran su cartera invirtiendo en Guinea Ecuatorial. La delegación de Guinea Ecuatorial también escuchó sus expectativas sobre la inversión en Guinea Ecuatorial, al tiempo que asesoraba a las empresas nigerianas sobre los últimos proyectos y las oportunidades ofrecidas a los inversores africanos dentro del rápido crecimiento de los sectores petroleros y mineros del país.

Las conservaciones han dado lugar a un claro consenso sobre la idea de que los africanos solo conseguirán el desarrollo completo de África a través de la colaboración y el trabajo conjunto con socios provenientes de Asia, Oriente Medio, Europa y América del Norte.

“La misión de Guinea Ecuatorial es reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Es importante impulsar el espíritu empresarial local, la seguridad energética y el uso de nuestros productos para hacer crecer la economía local mientras se involucra el mercado regional", declaró el Ministro Obiang Lima.

Como tal, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima se comprometió a apoyarse en la experiencia nigeriana para desarrollar el contenido local en Guinea Ecuatorial y también trabajar con Nigeria en asuntos relacionados con el gas, la estabilización del mercado petrolero con la OPEP y la coordinación de la industria a través de APPO. "La gran relación entre S.E. el Presidente Muhammadu Buhari y S.E. el Presidente Obiang Nguema Mbasogo realmente nos ha abierto muchas puertas. No nos tomamos este compromiso a la ligera y debemos cumplir. Más que antes, soy optimista de que tendremos una mejor colaboración y firmaremos acuerdos que mejorarán la vida de los nigerianos y ecuatoguineanos y garantizarán que nuestra relación alcance nuevos hitos", agregó H.E. Gabriel Obiang Lima.

En ese sentido, el Ministro Obiang Lima confirmó su participación y asistencia a la Nigeria International Petroleum Summit (Cumbre Internacional del Petróleo de Nigeria), que tendrá lugar en Abuja del 9 al 12 de febrero de 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.