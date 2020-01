Publiofertix: Por qué la ropa personalizada para empresas vuelve a estar de moda

Potenciar la cultura corporativa o conseguir una imagen más profesional son algunos de los beneficios que explican la creciente demanda de servicios de personalización textil para empresas, según los especialistas de PubliOfertix El branding textil sigue pisando fuerte en España. La compañía PubliOfertix, especializada en la venta online de textiles y artículos publicitarios, asegura que este servicio 'vuelve a ser tendencia' entre las empresas de todos los sectores.

Tradicionalmente la ropa personalizada para empresas ha cumplido una doble función: equipar a los empleados con una vestimenta más apropiada para su día a día y hacer publicidad fuera del entorno empresarial. Sin embargo, el uso de camisas, polos y prendas en general con el branding de una marca ofrece otros beneficios insospechados.

Desde PubliOfertix apuntan que el uso de estas prendas incrementa la profesionalidad de la imagen de la empresa, ayudando a sus empleados (comerciales, dependientes, etc.) a causar una mejor impresión. Asimismo, permite potenciar las señas de identidad de la marca (el naming, el logotipo, etc.) no sólo dentro de la empresa, sino en eventos, congresos o puntos de venta al público.

No debe olvidarse, además, una de las cualidades evidentes de la ropa personalizada para empresas: su capacidad para hacer marketing ‘en movimiento’. Cuando los clientes acudan a la oficina o al punto de venta, la indumentaria de los empleados reforzará el impacto y recordabilidad de la marca.

Personalizar la ropa con el branding de la empresa también ofrece beneficios para empleados y clientes

Desde PubliOfertix (www.publiofertix.com) advierten que las ventajas de personalizar la ropa empresarial van más allá del marketing o la profesionalidad de la imagen de marca. La cultura corporativa, por ejemplo, puede verse reforzada con el uso de camisetas y complementos con el logotipo y colores de la marca.

Y es que proporcionar a los empleados una indumentaria común, que refleje los colores y el estilo empresarial, ha demostrado ser útil a la hora de cohesionar equipos, incentivar la colaboración e inculcarles una visión y valores en sintonía con los de la marca.

Por otra parte, obsequiar a los clientes más leales es una práctica muy extendida entre las marcas de todos los sectores. El uso de branding textil en los regalos ayuda a compartir con los clientes el entusiasmo de los insiders hacia la marca, con la doble intención de convertirlos en ‘embajadores’ indirectos de la empresa y sus productos.

Por otra parte, el uso de ropa personalizada de baja calidad podría tener el efecto contrario al deseado, dando una imagen equivocada de la profesionalidad de la empresa o de la calidad de sus productos. En este sentido, desde PubliOfertix recomiendan «dejar en buenas manos» este servicio, depositando su confianza en empresas con una larga trayectoria en serigrafía y bordado de prendas.

Los profesionales de esta compañía alicantina trabajan con marcas como Antonio Miro, Bic, Carioca, Dunlop, Hello Kitty, Moleskine, Pierre Cardin o Sprout. PubliOfertix se ha destacado por la calidad y profesionalidad de sus servicios en serigrafía, transfer, tampografía o bordado, entre otras técnicas de vanguardia destinadas a garantizar el mejor branding textil para las empresas.

Acerca de Publiofertix

PubliOfertix es una empresa alicantina especializada en la venta de textiles y artículos publicitarios online, con más de 8.000 referencias en su stock y la dilatada experiencia de sus profesionales. Su catálogo de camisetas, polos, sudaderas, toallas y otros productos utiliza las últimas técnicas en serigrafía, transfer, tampografía y bordado.

Contacto de prensa

Sadoje S.L. (PubliOfertix)

Dirección: Calle Villena, 7 - 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)

Website: publiofertix.com/es/