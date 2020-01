​Marruecos triunfa y expande su avance con energía solar Apenas dos países europeos superan al Reino de Marruecos en sus esfuerzos por el medio ambiente Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

lunes, 20 de enero de 2020, 08:42 h (CET) Hace pocos años, el Reino de Marruecos levantó la planta solar más grande del mundo en su territorio, con su colosal torre que es la construcción humana más alta de Africa. Y hace pocas semanas, el mundo se enteró que solo dos países escandinavos, Suecia y Dinamarca, superan a Marruecos en sus esfuerzos por contrarrestar el cambio climático.



La estación de energía solar Noor, considerada el complejo multitecnológico más grande del mundo. El megaproyecto, con asistencia de empresas y organismos de varios países del mundo, ha significado para el Reino de Marruecos una captación de capitales que multiplica por varias veces lo que Brasil, Argentina o Paraguay lograron asimilar construyectos gigantescas represas hidroeléctricas como Itaipú o Yacyreta. Además, es un verdadero monumento de la voluntad de un pueblo y sus líderes de asimilarse a la modernidad.



Con 510 MW, la marroquí es la planta de energía solar concentrada más grande del continente africano. Con un sistema fotovoltaico adicional de 72 MW, se tiene contemplado que todo el proyecto produzca 582 MW.



Su costo asciende a unos US$9 mil millones de inversión y observadores de distintas nacionalidades no han dudado en calificarlo como una de las más imponentes maravillas del mundo.



Construir semejante proeza requirió de líderes positivos que no se aíslan del mundo, un monarca progresista y con la mirada puesta en el futuro como el. rey de Marruecos, Mohammed VI, y un pueblo que como pocos ama su tierra. Y con aún más pasión atesora su desierto del Sahara.



Recorriendo Marruecos pudimos comprobar que esta planta ya provee de energía solar a unos dos millones de habitantes y constituye fuente de empleo para unas 10 mil personas. Todo ello enmarcado en ideas que están en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.



Con proyectos como éste, para el año 2030, Marruecos espera llegar a suplir en un 52% con energía renovable a todo el país. Una muestra de la visión muy clara de responsabilidad global e interés de avanzar hacia el futuro con tecnología limpia y renovable, contribuyendo así a contrarrestar el cambio climático.



La estación, de tres mil hectáreas, tiene las dimensiones de una ciudad como Asunción, Capital de Paraguay, y puede almacenar energía solar en forma de sales fundidas, permitiendo la producción de electricidad en la noche.



Actualmente, tiene una capacidad de almacenamiento de hasta ocho horas, y ha contado con el respaldo de consorcios como el español TSK-Acciona-Sener. Es el primero de una serie en el complejo solar de Ouarzazate, por la Agencia Marroquí de Energía Solar (Masen).



A pesar del deseo de los detractores del reino, el éxito de la experiencia marroquí es innegable, o no le estarían siguiendo los pasos la misma España, o países como México y Colombia.



La británica SolarCentury ha decidido invertir cerca de cincuenta millones de libras esterlinas en dos proyectos solares a ser desarrollados en España.



La gigante mundial de las energías renovables Enel, a través de su subsidiaria Enel Green Power México (“EGPM”), inició la operación de su nueva planta solar Magdalena II de 220 MW, el primer proyecto de energía renovable del estado de Tlaxcala, ubicado en los municipios de Tlaxco y Hueyotlipan. La construcción del proyecto involucró una inversión de alrededor de 165 millones de dólares.



En Colombia han arrancado proyectos similares. Localizada en el departamento del Cesar en el norte de Colombia, una nueva planta solar, con su 86,2 Mega Watt de capacidad total, representa el 80 por ciento de la capacidad solar instalada hasta la fecha en el país. Un reporte oficial destaca que la planta El Paso Solar puede satisfacer las necesidades de consumo de energía de aprox. 102mil hogares colombianos, lo que equivale a cerca de 400.000 personas.



Es de esperar que la onda expansiva alcance a otros países sudamericanos como Brasil, Argentina o Paraguay, que ya conocen los beneficios de mega proyectos y el desarrollo de energías renovables.



Conocemos del afán que anima a los líderes alaouies de cooperar con el avance de estos proyectos, y solo requiere que sean tomadas en serio la cooperación solidaria y las alianzas duraderas.



Y por sobre todas las cosas, la conciencia de sembrar futuro y la voluntad de asimilarse al progreso y la modernidad. LAW Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La solidaridad internacional cobijó a la activista Elda Ruiz y el gobernador Barbosa también “El activismo nunca deja solo a uno de los suyos” ​La señora I. Celáa, su particular Constitución y su dogmatismo totalitario “Las Arpías atroces/ graznan desde sus ramas, tal como hacen/ los buitres y sienten los que yacen inmóviles.” Dante Alighieri Desalientos y desengaños “Las vicisitudes, aunque amedrentan, nos sirven para abolir un período e iniciar otro” Favor del PNV al PSOE, o granujada ​Grietas en el Gobierno de Coalición Maleducados ​Ahora, con el presidente Sánchez, le toca al turno a cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI