Pim pam pum parental Mira que nos gusta jugar a 1984 Ángel Pontones Moreno

sábado, 18 de enero de 2020, 10:32 h (CET)

-Carlos, que eso no puedes darlo. Lo pone en el pin.

-Pero en 1793 ejecutan a Luis…

-Carlosss, que te hago un video y sales esta noche en todos los grupos de madres del AMPA. Salta eso.

-¿Ahora eras tú el profesor? ¿Te han dado el titulo antes de acabar la ESO?

-Carlos, te estás pasando.

-¿Vamos a Fernando VII entonces?

-Pero ni se te ocurra tocar el trienio liberal.

-Pero lo liberal mola ahora, ¿no?

-Carloss…

-¿Revoluciones burguesas?

-Sáltatelo todo, no eran burgueses. Iban customizados.

-Movimientos obreros como que pasando también, supongo.

-Si te comes 100 páginas y llegas a 1996, casi que mejor.

-Puedo pasar las páginas hacia atrás, si queréis. Volvamos a los visigodos.

