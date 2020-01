Cuatro consejos de seguridad de cerrajeros profesionales, por Cerrajeros Madrid Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 16:27 h (CET) Mantener la seguridad en el hogar es importante no solo para evitar sorpresas desagradables, sino también para vivir más a gusto. Cerrajeros Madrid, cerrajeros líderes del sector, desvelan algunos consejos para preservar la seguridad del hogar Todo el mundo quiere poder cerrar la puerta de su casa, y al volver encontrarse todo tal y como lo dejó. Por eso, es fundamental tener en cuenta algunos consejos de seguridad para ponérselo muy difícil a los ladrones. Y nadie mejor que un equipo de profesionales como https://www.cerrajeros-madrid.com/ para hacerlo. Porque los cerrajeros no solo están para abrir la cerradura cuando se tiene una urgencia, sino también para ayudar a sus clientes con estos útiles consejos.

Tras una mudanza o una pérdida de llaves: hay que cambiar la cerradura

En caso de que se haya perdido un juego de llaves, o haya desaparecido y no se sepa muy bien cómo, hay que cambiar la cerradura de inmediato. A menudo esas llaves no son usadas por nadie, pero puede que alguien trate de aprovecharse y pueda abrir la puerta sin problema.

Esta medida también es importante cuando se toma posesión de una nueva casa. ¿Por qué? Por que salvo que se trate de una propiedad que no haya tenido dueños anteriores, nunca se sabe quién puede tener una copia de esas llaves o las intenciones con las que se las quedó. Por ello, es fundamental poner una cerradura nueva para garantizar que nadie más tenga una llave sin el permiso del propietario.

Nunca se debe anunciar que se va a estar fuera

Hoy, con el auge de las redes sociales, los expertos en seguridad alertan de que hay mucha gente poniendo fotografías de sus vacaciones en tiempo real, o diciendo cuándo estará fuera descansando. Los ladrones están muy actualizados, y no dudan en aprovechar la tecnología para encontrar oportunidades. De modo que en cuanto alguien dice que se va de vacaciones o muestra una imagen de dónde está, se ponen manos a la obra porque saben que no habrá nadie en casa.

Seguro que a nadie le gustaría volver de sus vacaciones y encontrarse con la sorpresa de que alguien ha entrado en su casa, o que le llamen en pleno viaje para avisarle de ello. De ahí la importancia de que no se haga público que vaya a dejarse la casa sola durante un tiempo, aunque sea breve.

También es interesante algo que destaca www.cerrajeros-madrid.com: A veces puede recibirse una invitación para asistir a un evento un día y una hora en concreto por sorpresa, pudiéndo llegar a pensarse que ha sido agraciado con algún premio o algo. Ante estos hechos, conviene tenerse mucho cuidado porque puede ser un reclamo para que se deje la casa vacía y puedan entrar sin problemas porque no habrá nadie.

La cerradura no es lo único que debe ser seguro

A veces se centran mucho los esfuerzos en conseguir una cerradura de última generación, pero se instala en una puerta que ofrece poca o ninguna resistencia. O no se presta atención al mantenimiento de las ventanas y rejas, lo cual es igual de importante.

Cambiar la puerta blindada convencional por una puerta acorazada, o poner una cerradura de calidad en accesos secundarios como garajes y terrazas, harán que la casa sea más segura.

Si se llama a un cerrajero, que sea profesional

"Cualquier trabajo de cerrajería debe estar a cargo de un experto que garantice el resultado y te asegure que nadie más que tú tendrá una copia de las llaves, ya que estas llevan una clave que permite hacer un seguimiento de su procedencia.

En cerrajeros-madrid puedes asegurarte de que tratas con profesionales, porque antes de solicitar un servicio tienes disponibles varios métodos de contacto con los que resolver todas las dudas que te puedan surgir. Sentirás más seguridad cuando salgas de casa y cierres la puerta tras de ti", destacan desde Cerrajeros Madrid.

