Todo sobre los vehículos híbridos, informa Autos Molière

viernes, 17 de enero de 2020

viernes, 17 de enero de 2020, 13:43 h (CET) Los automóviles híbridos presentan menor consumo energético, lo que supone beneficios y ventajas tanto ambientales como económicas para el usuario Ya sea en el sector de coches de segunda mano en Málaga como vehículos nuevos, los coches híbridos comienzan a ganar terreno a los coches convencionales. Pero a pesar de ello, el conocimiento sobre este tipo de vehículo no está tan extendido.

Los vehículos de ocasión en Málaga de tipo híbrido están caracterizados por ofrecer excelente eficiencia energética, combinando un motor eléctrico con otro de combustión interna, alimentados por baterías adicionales a la principal. Además, entre su sistema de propulsión cuenta con variantes (algunos incorporan también una celda de combustible, motor de aire comprimido, batería inercial o supercondensador, combinados con un motor de combustión o eléctrico).

En cuanto a su sistema de funcionamiento, los vehículos híbridos minimizan las pérdidas de energías, proporcionando una experiencia de conducción sostenible.

Actualmente, tanto en concesionarios de ocasión en Málaga como concesionarios convencionales, se encuentran 4 tipos de vehículos híbridos, clasificados según su funcionamiento:

Coches híbridos en serie: su única función es la de generar electricidad, ya que el motor de combustión interna no presenta una conexión mecánica con las ruedas. La batería es recargada y cuando se llena por completo, queda desconectada.

Vehículos híbridos en paralelo: es el motor menos eficiente. La energía del motor térmico y el eléctrico se emplea al mismo tiempo para dar fuerza durante la transmisión.

Automóviles híbridos combinados: el coche es impulsado por los dos motores con conexión mecánica a las ruedas. La solución más eficiente.

Coches híbridos enchufables: las baterías que contiene este tipo de vehículo son recargadas de forma externa, a través de tomas eléctricas públicas o domésticas. Son vehículos que ofrecen un gasto medio de combustible menor al resto de vehículos híbridos.

Entre las ventajas destacables de los coches híbridos

Capacidad de ahorro de energía, permitiendo un menor consumo de combustible.

Reducción de las emisiones CO2.

Gracias su programa de captación de energía cinética generada en frenada o deceleración para ser transformada con posterioridad en energía eléctrica hacen que el vehículo tenga en todo momento un uso racional de la energía.

La garantía del motor eléctrico y sus baterías es superior al del motor de transmisión convencional y el motor térmico.

