​Instaboom: la herramienta definitiva para crecer en Instagram de forma orgánica El mecanismo de Instaboom se basa en un automatismo que hace follows, e incluso unfollows si lo desees, a perfiles similares al del usuario Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de enero de 2020, 13:09 h (CET) Instaboom es una herramienta que permite conseguir seguidores en Instagram de forma orgánica, constituyendo uno de los recursos a considerar si deseas hacer subir el número de seguidores de tu empresa o el de tu cuenta personal. En este artículo te mostramos cuáles son las características de esta herramienta y cuáles son las conclusiones que hemos sacado tras probarla.



H2 ¿Qué es Instaboom? Instagram es una de las redes sociales con cifras de crecimiento más altas, consiguiendo duplicar su número de usuarios en tan sólo dos años. En la actualidad tienen más de 1.000 millones de usuarios y se ha convertido en una de las redes sociales para tener en cuenta cuando se desea desarrollar una estrategia digital para una empresa.



Instagram Stories y la posibilidad de crear perfiles para empresas son dos mejores que añadieron aún mayor atractivo a Instagram. Así, una cuenta de empresa permite acceder a estadísticas de gran interés como personas alcanzadas, datos demográficos, ubicación o el número de impresiones.



Actualmente, Instaboom ya se ha convertido en una de las plataformas líderes para ampliar el número de seguidores en Instagram de forma orgánica, esto es, no consiste en la compra de likes o de seguidores, sino que se incrementa el número de seguidores de forma natural gracias a una tecnología que se apoya en inteligencia artificial.



Esta empresa española asegura conseguir seguidores reales y llegar a incrementarlos en un número de entre 2.000 y 4.000 seguidores mensuales. Un crecimiento orgánico y de forma segmentada que promete ser de calidad y sostenible. La interacción con los seguidores es automática, llegando a ahorrar más de 4 horas de trabajo al día en Instagram. Cada estrategia de trabajo es diseñada por el equipo de Instaboom y se va mejorando con el tiempo al objeto de consolidar y optimizar los avances sin que el cliente tenga que preocuparse.



Instaboom ofrece distintos planes y precios dependiendo del tiempo que se contrate, siendo posible cambiar de plan en cualquier momento o cancelarlo hasta un día antes del final del plazo contratado.



H2 Opiniones de Instaboom El mecanismo de Instaboom se basa en un automatismo que hace follows, e incluso unfollows si lo desees, a perfiles similares al del usuario. El seguimiento se hace según unos algoritmos, algo que tiene como hándicap el hecho de que Instagram optimiza sus algoritmos cada poco tiempo.



En esos días, el servicio de Instaboom suele pararse hasta que se hacen efectivas sus actualizaciones de algoritmo, algo por lo que la empresa suele alargar los plazos como compensación. Algunos especialistas señalan que el soporte puede mejorarse y ajustar su carácter robotizado para darle un toque más humano. Un ajuste que evidentemente supondría que los precios no fuesen tan competitivos y atractivos.



La conclusión principal es que Instaboom ha resultado ser una herramienta de lo más interesante para darle más vida a nuestra cuenta de Instagram, siendo útil para incrementar el número de clientes, además de conocer mejor sus gustos, ubicación y sus reacciones ante nuestros servicios y productos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Uno de cada cinco españoles dedica más de tres semanas al año a las redes sociales La sobreexposición, la imagen distorsionada que ofrecen de la realidad y los riesgos para los más jóvenes, las principales críticas Análisis de las capacidades de ciberataque de Irán “Mas del 99% de los actores involucrados en este tipo de ataques suelen hacerlo a través de phishing porque el email proporciona comunicación directa con el canal que tienen como objetivo." Estos han sido los productos más demandados por los españoles en 2019 Los vibradores desbancaron a la tecnología y al calzado como la categoría más buscada por los españoles en 2019 Casi la mitad de los usuarios cambiaría su estilo de vida online ​Más del 40 % de los usuarios tiene un propósito digital para el año nuevo, cambiar su estilo de vida online en 2020. La mayoría tiene como objetivo reducir el tiempo que pasa con sus dispositivos ​De un buen proveedor de hosting dependen el crecimiento y éxito de un proyecto digital Hay que tomarse el tiempo suficiente para revisar todas las opciones disponibles, ya que el crecimiento del proyecto digital que se vaya a emprender dependerá de esta decisión