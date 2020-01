La Daurada Group incrementa en un 5% el número de visitantes y en un 12% su facturación en 2019 Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 08:03 h (CET) La Daurada Group ha ido creciendo positivamente en el número de visitantes anuales. Mientras en 2018 el establecimiento recibió 550.000 visitas, en 2019 esta cifra ascendió a 575.000 La Daurada Group, el espacio de ocio y gastronomía más grande de la costa de Barcelona continúa su crecimiento en el sector tras lograr 575.000 visitas durante los más de 200 eventos organizados en 2019. Para el 2020, el grupo tiene previsto aumentar esta cifra de visitantes hasta alcanzar los 600.000 visitantes en 2020 con el objetivo de superar en dos años las 700.000 visitas.

El plan de crecimiento y consolidación de la compañía se centra en posicionarse como el espacio de referencia en ocio multidisciplinar y gastronómico de la costa catalana.

Conforme a la actual demanda de ocio del mercado, La Daurada Group espera mantener su ritmo de crecimiento del ejercicio anterior este año 2020, habiendo crecido un 12% en 2019 respecto a 2018. De este modo, mantiene su estrategia comercial a través del departamento de Ventas y Eventos enfocada al turismo MICE, que junto al área Gastronómica y Restauración y el área de Conciertos y Ocio, consolidan una variada oferta en un espacio privilegiado en el Moll de Ponent de Vilanova.

La Daurada consolida su oferta al servicio de las empresas

Además de todos estos eventos, La Daurada, que cuenta con más de 10.000m2 de superficie en el que trabajan más de 120 empleados en temporada alta, ofrece desde el año pasado su espacio a empresas para realizar congresos, reuniones, e incentivos y organizar actividades de team building.

De este modo, las empresas han encontrado en este espacio marítimo de Vilanova un aliado para celebrar eventos corporativos en el formato que necesiten. Gracias a la versatilidad del espacio y la profesionalidad del equipo de La Daurada, cerca de 100 empresas, entre ellas algunas de relevancia internacional como la casa cosmética francesa Caudalie o la marca automovilística Porsche, ésta última escogió La Daurada a final de año como uno de los destinos en las jornadas de presentación de su nuevo modelo de vehículo eléctrico Taycan a su red comercial mundial.

"La Daurada Group ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y ahora, gracias a nuestra constante apuesta por el ocio y nuestra apertura al mundo de los eventos de empresa estamos obteniendo un crecimiento exponencial", asegura Orlando Palacios, Director de Comunicación de La Daurada.

En el ámbito de la RSC, La Daurada ha seguido colaborando con entidades sin ánimo de lucro como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la organización de su gala benéfica, con la Cruz Roja y con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, organizando un concierto solidario para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil junto al proyecto Leuco’s by Ingrid. Anualmente, La Daurada es sede de La Noche de la Gastronomía, en colaboración con el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y el Gremio de Hostelería de la ciudad.

La Daurada, una experiencia mediterránea para los cinco sentidos

El espacio está compuesto por dos zonas de restauración, La Daurada y La Marabanda, restaurantes principales que mantendrán su apuesta por la gastronomía mediterránea de mar y brasa, con especialidad en arroces y pescados de la misma lonja de Vilanova. En línea con la apuesta por ofrecer esta experiencia a todos los públicos, La Daurada incorpora gastronomía healthy y vegetariana a sus cartas.

La propuesta gastronómica viene acompañada por una amplia oferta de ocio con programación estable todo el año. Por el escenario de La Daurada han actuado artistas de distintos géneros como Love of Lesbian, Jarabe de Palo, Chambao, Muchachito, Rosario, Antonio Orozco, Jorge Drexler, Ismael Serrano o Mago de Öz, entre otros, y en la pasada temporada actuaron Lola Índigo, Bad Gyal, Beret, Nathy Peluso o Don Patricio, nombres que conforman también la apuesta por los nuevos talentos y la música urbana.

Del mismo modo, La Daurada dinamiza su espacio celebrando fiestas y festivales de música, siendo el escenario de día del VIDA Festival, acoger el festival de música electrónica Moonlovers o el festival de Jazz & Blues. Por otro lado, en la oferta de ocio La Daurada crea tendencia entre el público más joven con fiestas como Santo Perreo o las noches temáticas de Halloween o Carnaval, y apostado por nuevos formatos familiares como el brunch Vermood Market o la programación infantil. En total, una agenda de más de 200 eventos anuales pensados para garantizar una oferta única y sin pausa en frente del mar.

