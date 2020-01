6 reformas low cost para revalorizar la vivienda en 2020 y alquilarla en tiempo récord, según Multihelpers Comunicae

jueves, 16 de enero de 2020, 17:03 h (CET) Los diferentes portales inmobiliarios estiman que no habrá grandes subidas en el precio del alquiler, a excepción de las grandes ciudades, donde se incrementará en torno a un 10%. Pintar, cambiar ventanas y suelos, sustituir muebles básicos y renovar baños y cocina, algunas de las reformas para aumentar el valor de la vivienda Las previsiones de diferentes portales inmobiliarios señalan que no habrá grandes subidas en el precio del alquiler, a excepción de las grandes ciudades, donde se incrementará en torno a un 10%. Muchos propietarios se plantean reformar sus viviendas para hacerlas más atractivas, ya que la primera impresión que se lleven los futuros inquilinos es muy importante a la hora de tomar una decisión.

La renovación de alguno de los aspectos de la casa no tiene por qué suponer un coste elevado. Hoy en día existen soluciones adaptadas a todos los presupuestos. Por ello, Multihelpers, la plataforma online más rápida en la búsqueda de manitas y profesionales para mejorar y reparar el hogar, analiza 6 reformas low cost para aumentar el valor de una vivienda y alquilarla en tiempo récord en 2020:

Chapa y pintura. La primera impresión es lo que cuenta, por lo que a nadie le extraña que la pintura sea una de las reformas más demandas para un primer lavado de cara de la vivienda. Apostar por tonalidades neutras (beiges, ocres y colores tierra) dotará a las estancias de confort y de mayor calidez. Además, si no hay que quitar gotelé de las paredes, el polvo será mínimo, por lo que, en pocos días se puede entrar a vivir.

Un suelo nuevo. Igualmente, el suelo es una de las zonas de la vivienda que más sufre por el uso diario. Por ello, es conveniente pulir la superficie o cambiar totalmente la imagen y apostar por poner tarima o suelo porcelánico que imita madera y que está tan de moda.

Muebles ya usados como nuevos. Los muebles son uno de los elementos del hogar que más deterioro sufren debido al uso, que se aprecia tanto en el brillo como el color. Para darles un aire nuevo, se puede optar por cambiarlos o pintarlos con esmaltes específicos según el material con el que estén fabricados. Existe una amplia gama de colores disponibles y con diferentes acabados: mate, satinado o brillo.

Renovar baño y cocina. El buen estado de ambas estancias suele ser fundamental a la hora de tomar una decisión por parte de los futuros inquilinos. Aunque acometer una renovación completa puede suponer un gran desembolso, dar un aire nuevo al baño es posible renovando el espejo y los sanitarios, pintando los azulejos, cambiando la cortina de la bañera o sustituyéndola por una práctica ducha. Con respecto a la cocina, en Multihelpers recomiendan pulir y barnizar las puertas y los tiradores de los armarios o incluso pintarlos, renovar la encimera o sustituir los electrodomésticos viejos por otros más eficientes.

Cambiar ventanas. Si la calefacción no es suficiente para mantener calientes las estancias de la vivienda, suele ser por la pérdida de calor del interior a través de las ventanas, al no tener una buena perfilería. Desde Multihelpers recomiendan sustituirlas por unas nuevas con un buen aislamiento térmico y acústico. Además, este cambio se traduce en ahorro energético y en una factura de la luz más económica, algo muy de agradecer tanto para los propietarios como para los futuros inquilinos.

Apostar por una vivienda más sostenible. Cada vez son más las personas que están comprometidas con el medio ambiente y buscan viviendas más sostenibles. Para reducir el consumo energético en el hogar, es importante apostar por pequeñas soluciones como: sustituir la caldera por una más eficiente, poner suelo radiante, instalar paneles solares, adaptar la casa a un sistema de iluminación de bajo consumo o sacar el máximo partido a la luz natural según la orientación de la vivienda, entre otros.

