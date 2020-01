VASS, la primera empresa en España que desarrollará un proyecto con tecnología Liferay DXP Cloud Comunicae

jueves, 16 de enero de 2020, 16:55 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales es la encargada de migrar la intranet y los distintos portales de FCC a la versión 7.2, mejorando notablemente la operatividad de su plataforma. VASS ya trabaja con esta tecnología puntera en Chile La empresa líder en soluciones digitales VASS llevará a cabo el primer proyecto con tecnología Liferay DXP Cloud en España, para un cliente también líder en su sector, FCC, uno de los primeros grupos de servicios ciudadanos, de referencia internacional, presente en los sectores de los servicios medioambientales, del agua y las infraestructuras.

En concreto, VASS materializará la actualización de la intranet y todos los portales públicos de FCC al nuevo entorno de la tecnología Liferay DXP Cloud en la versión 7.2. Actualmente FCC se encuentra en versión 6.2, de manera que el traspaso al nuevo entorno 7.2 supondrá una mejora para la empresa, no solo en cuanto a producto, aprovechando las nuevas capacidades y funcionalidades de la tecnología Liferay DXP 7.2, sino también en cuanto a operación de la plataforma.

Con la ejecución de este proyecto, VASS se convierte en la primera empresa especializada en soluciones digitales que lleva a cabo un desarrollo con tecnología Liferay DXP Cloud en España.

No obstante, aunque es el primer proyecto que se llevará a cabo en nuestro país con tecnología Liferay DXP Cloud, no es el primer proyecto de VASS con esta tecnología puntera, ya que hace unos meses lo hacía con otro importante proyecto en Latinoamérica, en concreto en Chile, siendo uno de los proyectos pioneros en Latinoamérica.

Desde que VASS y Liferay firmaran en 2009 su primer acuerdo de partnership, la empresa presidida por Javier Latasa ha llevado a cabo diversos proyectos de relevancia en todo el mundo con su equipo de profesionales especializados, lo que ha servido para consolidarse como uno de los partners de referencia de Liferay.

"Con este nuevo proyecto para FCC consolidamos nuestra alianza estratégica con Liferay, y nos ponemos a la cabeza de la tecnología Liferay DXP Cloud en nuestro país. Pondremos al servicio de nuestro cliente todo el talento y know-how de nuestros profesionales para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible", explica el presidente de VASS, Javier Latasa.

