Empresarios y autónomos valencianos necesitan herramientas para combatir las malas perspectivas económicas

jueves, 16 de enero de 2020, 15:31 h (CET) La perspectiva económica de los empresarios valencianos cayó un 1,4% en el último trimestre del 2019. Level UP organiza desde hoy y hasta el viernes en Valencia un curso para establecer estrategias de diferenciación, ventas y gestión a los empresarios de la zona El tejido empresarial valenciano, al igual que el resto de España, se ha visto afectado por perspectivas pesimistas generalizadas en el país y ha cerrado 2019 con un mal augurio para el próximo año.

En el último trimestre de 2019, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) de la Comunidad Valenciana descendió el 1,4%, una cifra que en el resto de España cae hasta el -2,9%. Este descenso se debe principalmente a la desconfianza entre las empresas de entre 1 y 49 asalariados, donde el ICEA desciende en un 3,25%.

El recelo del sector valenciano no es solo una percepción, pues la situación económica de la comunidad ha tenido un crecimiento moderado en los dos últimos años. Además, de enero a octubre del pasado año, se disolvieron 1.118 sociedades mercantiles en la provincia de Valencia, siendo la mayoría de ellas pequeñas empresas.

“Hay que combatir las malas perspectivas para evitar caer en una nueva recesión. Tenemos que dar herramientas a pequeñas empresas y autónomos de Valencia para revertir el pesimismo y reforzar su economía”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Desde su fundación en 2012, Level UP ha cambiado el modelo de negocio de más de 9.000 empresas gracias a su novedosa metodología, que aleja el foco de atención del producto y lo pone en el cliente. Para ello, se centra en factores intangibles de los que dependen las ventas y en el papel que juegan las emociones en el proceso de compra.

“Para no entrar en una guerra de precios, que claramente perjudica a las empresas más pequeñas, en Level UP enseñamos técnicas de diferenciación empresarial, ventas y gestión. Tenemos centenares de casos de éxito que demuestran nuestra efectividad, algunas de ellas que en tan solo un año incrementan su facturación en más de un millón de euros”, recalca Delgado.

Level UP descubre en Valencia los secretos para tener una empresa exitosa

Level UP organiza el curso “Transformación del negocio” desde hoy hasta el 17 de enero en Valencia. La formación tiene por objetivo enseñar a empresarios y autónomos a ser más eficientes en la gestión de su tiempo, así como a establecer estrategias de diferenciación que a su vez sean beneficiosas para captar nuevos y buenos clientes.

El curso forma parte del programa formativo de Level UP, dividido en tres niveles, en los que se enseña a centrar la atención en el cliente más allá del producto o servicio, a crear herramientas empresariales para multiplicar los ingresos y a tener la visión de negocio para liderar la transformación de auto empleado a empresa.

Level UP regresará a Valencia el 26 y 27 de marzo con el mismo curso y el 23 y 24 de abril con “Diamante en Bruto: crea tu nueva realidad”, dedicado al desarrollo del liderazgo de los empresarios.

