Zed y Shen se encuentran en el tercer tomo del cómic ZED Comunicae

jueves, 16 de enero de 2020, 11:15 h (CET) La historia del maestro de las sombras de Jonia llega a su ecuador en este nuevo tomo. El cómic impreso se pondrá a la venta en mayo de 2020 Riot Games y Marvel presentan el tercer tomo del cómic de Zed, el maestro de las sombras. El famoso ninja es el protagonista de la tercera entrega de cómics basados en personajes de League of Legends tras Ashe: Comandante y LUX.



La nueva saga narra una historia sobre magia, venganza y honor perdido y recuperado. En ella, el hombre conocido como Zed, antiguo miembro de la honorable orden Kinkou y líder de una banda de asesinos en la actualidad, quiere proteger su tierra natal, Jonia... ¡incluso si para ello tiene que derramar sangre inocente!



Tal y como pasaba en Ashe: Comandante y LUX, varios campeones aparecerán acompañando al protagonista en la trama. Shen, Akali, Jhin y Kayn forman parte del reparto del cómic, lo que arroja más detalles sobre sus relaciones y las historias que comparten.



En esta ocasión, Shen busca vengarse de Zed por haber matado a su padre, Kusho, en el pasado durante una guerra con Noxus. Zed acabó con todo el que se entrometió en su camino para conseguir las lágrimas de la sombra, con las que poder vencer la batalla.



Durante el tercer tomo, los dos ninjas tienen su primer encuentro. Zed trata de conseguir la ayuda de Shen para derrotar a Khada Jhin; sin embargo, El Ojo del Crepúsculo no tiene intención de ir con él en busca del malvado asesino, por lo que decide investigar por su cuenta y dejar su venganza con Zed para otro momento.



Zed procede a seguir a Shen mientras trata de dar con el paradero de Khada Jhin. Cuando parecen estar más cerca que nunca, Zed descubre que todo era una trampa para juntar a los dos en el mismo lugar y acabar con ellos de un solo golpe.



La historia ha llegado a su ecuador con el tercer tomo de una saga de seis. El resto se publicarán mensualmente hasta abril de 2020 de forma gratuita en Universo. Además, el cómic impreso se pondrá a la venta en mayo de 2020.



La historia de Zed es de Odin Austin Shafer (WAAARGHbobo), que también llevó a cabo el guion del primer cómic creado por Riot y Marvel: Ashe: Comandante. Por su parte, Edgar Salazar se hará cargo de la ilustración, un profesional con un gran historial en el mundo del cómic. Entre todos los trabajos en los que ha participado, destacan algunas historias en X-Men, Guardianes de la Galaxia o Venom.

