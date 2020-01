GRUPO IDV-ITV Services explica cómo saber si un taxímetro está cobrando la tarifa adecuada Comunicae

jueves, 16 de enero de 2020, 09:47 h (CET) No es lo mismo revisión del taxímetro que ITV periódica del taxi. En GRUPO IDV-ITV Services pueden realizar ambos servicios, al tener la Acreditación de Organismo Autorizado de Verificación Metrológica. Además, en sus centros ofrecen un servicio profesional y eficaz: revisan los taxímetros en menos de 20 minutos y a un precio imbatible. La Inspección Metrológica del Taxímetro debe realizarse anualmente desde la instalación del aparato; y siempre que exista un cambio en las tarifas o una reparación Los vehículos destinados al transporte de personas, en particular los taxis, deben cumplir con una normativa más exhaustiva que otros coches. Todos los taxis deben someterse a un tipo de inspecciones específicas para garantizar tanto un servicio de calidad como la seguridad de sus ocupantes.

Quién no se ha preguntado alguna vez, ¿está el taxímetro contabilizando adecuadamente el importe del viaje? Para resolver esta cuestión, GRUPO IDV-ITV Services explica todo lo que hay que saber sobre la inspección del aparato taxímetro y las revisiones específicas del taxi.

Concretamente, los taxistas están obligados por ley a pasar la Inspección Metrológica del Taxímetro (el aparato que marca el precio del trayecto) y la ITV del vehículo de forma periódica. Son dos revisiones diferentes y obligatorias, encaminadas a garantizar un servicio de taxi eficiente, seguro y de calidad.

¿Qué es realmente la inspección metrológica del taxímetro?

La inspección metrológica del taxímetro que hacen los Organismos Autorizados, como GRUPO IDV-ITV Services, tiene como objetivo principal verificar que en función de ciertos parámetros (kilométricos y horarios) el taxímetro mide adecuadamente y el importe que aparece en el mismo es el adecuado (conforme a las tarifas vigentes oficialmente aprobadas).

¿Cómo saber si un taxi tiene la verificación del taxímetro en regla?

Para saber si un taxi ha realizado esta verificación, si ésta ha sido satisfactoria y además está vigente, los centros de ITV autorizados facilitan dos pegatinas o etiquetas de verificación (además de un informe de inspección que se le entrega al titular del taxímetro).

Una pegatina se coloca en el propio aparato verificado. La otra, para que los usuarios puedan verla fácilmente, se ubica en la esquina inferior derecha del cristal de la puerta posterior derecha.

En esta etiqueta de verificación del taxímetro de GRUPO IDV-ITV Services, la información que debe aparecer es:

- Organismo autorizado que ha realizado la verificación del taxímetro.

- Fecha de la inspección o verificación.

- Si el resultado ha sido conforme (favorable).

- Fecha de validez.

- Ventajas de la inspección del taxímetro en GRUPO IDV-ITV Services

- La revisión del taxímetro en aproximadamente 20 minutos.

- Servicio exclusivo, rápido y de calidad, con una línea de inspección y varios inspectores dedicados únicamente a pasar la verificación del taxímetro..

- Amplio horario de cita previa concertada, evitando así esperas innecesarias.

- Precio especial durante la campaña de cambio de tarifa: verificación del taxímetro por solo 26,50€ (tasas e IVA incluidos).

- Y además, al pasar la revisión del taxímetro en sus centros, se accede a importantes descuentos para la revisión periódica del taxi o de otro vehículo particular.

La seguridad es lo primero: Más de 30 años de experiencia en la inspección técnica de vehículos

Pasar la ITV de una forma diferente es posible. En GRUPO IDV – ITV Services trabajan con la última tecnología ofreciendo un servicio a la medida del cliente, que ya puede despedirse de trámites complejos y gestiones interminables. En sus centros ofrecen un servicio cómodo, rápido y profesional para que pasar la ITV sea una grata experiencia y no un mero trámite.

Sus centros disponen de un agradable Coffee Room donde disfrutar de bebida, wifi y prensa gratuita, mientras un equipo especializado en las necesidades de cada vehículo realiza la inspección bajo los máximos estándares de calidad.

En GRUPO IDV – ITV Services inspeccionan vehículos, pero atienden personas.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.