L'OR se consolida como patrocinador oficial de los Premios Goya en su 34 Edición

miércoles, 15 de enero de 2020, 13:35 h (CET) L’OR, la conocida marca de café premium, mantiene su compromiso con el mejor cine nacional L’OR, la conocida marca de café premium, mantiene su compromiso con el mejor cine nacional y se reafirma como patrocinador oficial en la categoría de café de la 34 edición de los galardones, que se celebrará el 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga como continuación a la colaboración iniciada en 2019.

Albert Moncau, Director General de JDE afirma: “Estamos encantados de poder anunciar que hemos renovado nuestra colaboración como patrocinadores de los Premios Goya, apoyando así la calidad del cine español y acercando la excelencia de nuestro café a los profesionales de diferentes disciplinas del mundo cinematográfico. La combinación perfecta para vivir una experiencia multi-sensorial, exquisita e intensa.”

Paz Vega y Orson Salazar serán los embajadores de excepción de L’OR en la ceremonia de los Premios Goya. “Estamos muy contentos de seguir formando parte de la familia L’OR. Tanto Orson como yo somos muy cafeteros y en nuestro tiempo libre nos encanta compartir un momento de relax en casa con un café de calidad.”

Como novedad, desde las redes sociales de la marca se llevará a cabo el sorteo de una entrada doble para vivir la gala de los Goya en primera persona y con los gastos de traslado y estancia totalmente incluidos. Además, en la página web de la marca lorespresso.com/es se regalarán entradas de cine individuales con una compra mínima de 50€.

La campaña de comunicación 360º se emitirá en televisión nacional, así como en las principales salas de cine, además de en revistas especializadas y en medios digitales.

La campaña estará presente en las redes sociales Instagram y Facebook desde el cual se retransmitirá la gala en directo. Además, el patrocinio tendrá asociada una acción con un panel de influencers muy cualitativo y seleccionado que amplificará y reforzará los mensajes de L’OR con el objetivo de maximizar la cobertura y afinidad de la campaña con el target. Todas las acciones se dinamizarán a través del hashtag #LORCreacionesDePlacer y #Goya2020.

El café premium para disfrutar del mejor cine

Este año, y por primera vez, L’OR estará presente con un espacio en el que ofrecerá sus cafés de la mano de su reciente lanzamiento L’OR Barista, la primera cafetera de cápsulas diseñada para preparar un espresso, dos espressos a la vez, o un espresso doble gracias a su nueva gama de cápsulas doble espresso, con las que podrás experimentar el doble de placer. Los invitados podrán probar hasta 23 variedades disponibles en cápsulas espresso, y 7 en cápsulas doble espresso. El place to be perfecto para los amantes del café, donde podrán disfrutar de un café de calidad y rendirse a un momento de placer inigualable en el evento del año.

#LORCreacionesDePlacer

#Goya2020

