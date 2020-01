Museos y exposiciones de Madrid que hay que visitar para comenzar el 2020, según Tour in Taxi Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 11:35 h (CET) La oferta cultural que tiene Madrid para principios del año 2020 es muy variada e incluso inmensa. Desde exposiciones históricas como más actuales, todos los amantes del arte podrán disfrutar de exposiciones de pintura, escultura y fotografía. En definitiva, Tour in Taxi quiere hacer una city tour por Madrid para demostrar toda la oferta cultural que tiene De 16.000 personas entrevistadas en el 2019 por el Ministerio de Cultura y Deporte el 40,5% asistieron a museos y el 29,8% asistieron a exposiciones. Sin duda esta tendencia turística se presenta en números altos, ya que la misma encuesta demostró que en el 2018, 1.481 instituciones museísticas recibieron unos 65,4 millones de visitantes.

Enero viene cargado ya de exposiciones interesantes. El 6 de enero comenzó la exposición de dioramas de belenes en el Centro Cultural de Aravaca y el 7 de enero la exposición de trabajos artesanales navideños en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán. La Fundación Juan March expone las genealogías del arte el 12 de enero. A finales de enero se expone en el Thyssen-Bornemisza la estrecha relación entre las técnicas de impresión en papel, fotografía y pintura.

En febrero se podrá ver en la Fundación Mapfre de Madrid el arte italiano de Rodin-Giacometti con esculturas que tratan el cuerpo humano de forma renovadora. Dokoupil representa La rebelión contra el conceptualismo en La Casa Encendida, que durará hasta abril, para mostrar el cambio del simple conceptualismo a la libertad creativa. En el mismo sitio se expondrá la Generación 2020 mostrando la creatividad de jóvenes promesas que viven en España. En CaixaForum de Madrid se representará Vampiros. Otros artistas clásicos que se podrán ver en Madrid son Goya, Rembrandt y Van Gogh en el Museo del Prado, el Thyssen y en el Círculo de Bellas Artes.

En marzo se expondrá el nacimiento de la prensa de moda en España en el Museo del Traje donde se hará un recorrido cronológico desde el siglo XVII en la corte de Luis XIV de Francia. Clicks es otra exposición que hay que ver en el Palacio de Gaviria en la que Playmobil muestra su arte particular con más de 3.000 figuras. Para los más aficionados a la cinematografía actual, Juego de Tronos también hará una exposición a partir de 15 de marzo en la Feria de Madrid. En el Museo del Prado se podrán ver fragmentos sobre la mujer española en el siglo XIX y el siglo XX recorriendo la historia y la ideología de esas épocas.

Por último, abril también guarda muchas sorpresas para los amantes del arte, el Museo de Reina Sofía, con la obra de Petrit Halilaj en el Palacio de Cristal del Retiro.

