inbestMe democratiza (aún más) su modelo de inversión inteligente Comunicae

miércoles, 15 de enero de 2020, 08:04 h (CET) Baja a 1.000 euros el importe mínimo de sus carteras de fondos indexados, cuya rentabilidad duplica la del inversor español medio. inbestMe es el Robo Advisor nacional con mayor personalización del mercado y ofrece cobertura íntegra del ciclo financiero del inversor/ahorrador inbestMe reduce de 5.000 a 1.000 el importe mínimo de la gestión de sus carteras automatizadas, ultradiversificadas y eficientes de Fondos Indexados, inbestMe Strategic FI, manteniendo los parámetros que permiten alcanzar un mejor rendimiento a largo plazo, a la vez que democratiza su modelo de inversión inteligente favoreciendo el acceso a un perfil más amplio de inversores. inbestMe se consolida como el Robo Advisor (gestor automatizado de carteras de inversión) con mayor personalización del mercado nacional y que ofrece cobertura íntegra del ciclo financiero.

La rentabilidad media de las carteras de inversión compuestas por fondos indexados en 2019 fue 15,1%, duplicando la del inversor español medio, que se sitúa en el 7,3%, según las últimas estadísticas reportadas por Inverco. En términos globales, la rentabilidad promedio de todas las carteras inbestMe(1) en 2019 alcanzó el 16,3%, más del doble que la rentabilidad ponderada promedio de los fondos de inversión en España y superándola en 9 puntos porcentuales. Asimismo, InbestMe se focaliza más en los resultados de largo plazo dónde el resultado es aún más relevante: las rentabilidades anualizadas promedio (TAE) desde el 2015 al cierre del 2019 fue del 5,3%, casi 4 veces más que el inversor medio (que solo llegó al 1,4% de acuerdo con la estadística de Inverco).

A partir de ahora, la composición de las carteras dependerá del importe y el perfil del inversor: en las de menos de 5.000 € estarán formadas por dos fondos indexados escogidos entre cuatro clases de activos en función del perfil y, a partir de 5.000 €, por hasta 13 fondos indexados de cuatro gestoras distintas.

Como sucede con las carteras de ETFs, esta modalidad es especialmente adecuada (aunque no exclusiva) para personas con capacidad de hacer aportaciones periódicas ya que permite reducir el riesgo, al invertir en diferentes momentos de mercado, lo que redunda en mayor rentabilidad final. El mínimo para las aportaciones adicionales o recurrentes para inbestMe Strategic FI es de 250€. De esta forma, los clientes que inicien su plan de inversión con importes más bajos pueden fácilmente llegar a los 5.000 € y tener su cartera diversificada con hasta 13 fondos indexados. El incremento de número así como la distribución de los activos se realiza automáticamente al alcanzar esta cifra.

Su custodia, como para el resto de carteras de fondos indexados de inbestMe, se realiza en España a través de GVC Gaesco, que entró en el accionariado de la compañía en febrero del año pasado, apoyándose en Allfunds, la mayor red mundial de distribución de fondos. Y con total transparencia y sin comisiones ocultas: el coste fijo de la depositaría es 0,16%, al que se suma la comisión de gestión que oscila del 0,25% al 0,45% dependiendo del valor efectivo de la cartera gestionada. El coste de los fondos indexados se mantiene en el 0,17%.

El cliente puede optar por aportar dinero nuevo o traspasar fondos existentes dispuestos en otras entidades, o una combinación de ambos, de forma 100% digital, con opción de cuenta individual, conjunta o de empresa. A partir de 100.000 euros, también cuenta con el gestor financiero personal del plan inbestMe Plus.

“Por su alta diversificación y adaptación al perfil inversor, ventajas fiscales y fácil monitorización, los fondos indexados son un producto ideal para aquellos inversores que no quieren vivir la tensión diaria provocada por las subidas y bajadas de valor de una acción y prefieren delegar su gestión en gestores externos como inbestMe. Con la bajada del importe mínimo de nuestras carteras de fondos indexados queremos acercarnos a un público más amplio, manteniendo nuestros valores intrínsecos como alta diversificación y bajos costes, que determinan su alta eficiencia en el largo plazo”,afirma el CEO de la compañía, Jordi Mercader.

______

NOTA 1: Incluye carteras Strategic ETFs y Dynamic, tanto en dólares como en euros; Strategic FI, Value e ISR (en euros)

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Atlántica Garantía y Repsol, alcanzan un acuerdo para la promoción del AutoGas El objetivo de este acuerdo es para instalar los sistemas de GLP a cualquier marca y modelo de automóvil ya sea trasformación en motorizaciones de gasolina directa e indirecta El 2% de un presupuesto de Marketing para ‘Zetas’ debería invertirse en TikTok, según We Are Marketing Lizarran sigue expandiendo la gastronomía española a Japón Wild Code School lanza su segundo bootcamp en Madrid Piscinas contracorriente, lo mejor para la salud, según Piscinas Lara