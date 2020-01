Arte en Baño: Por qué las reformas de baños incrementan el valor y la calidad de vida de la vivienda Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 16:54 h (CET) Disparar el coste del alquiler un 30% y el precio de venta hasta un 20% es una de las consecuencias positivas de la reforma de baños, una práctica cada vez más extendida en España, permitiendo mejorar el bienestar, la higiene y el valor estético de estos espacios ¿Incrementar el valor de la vivienda hasta un 30%? Reformar un cuarto de baño es una práctica común, pero que entraña una serie de beneficios que pasan desapercibidos a los ojos inexpertos. Para la empresa Arte en Baño y otros especialistas del sector de la reforma, la demanda de este servicio va a remolque no sólo de la compra-venta de viviendas, sino de las crecientes necesidades de bienestar de una población cada vez más exigente.

"¿Sabías que cerca de 1,6 millones de hogares sufrirán una reforma en 2019?". Así lo afirma la asociación Andimac en su último informe, en el que auguran un crecimiento del 2,4% para este mercado. Por si fuera poco, un total de 1.63 millones de viviendas serán reformadas en 2020. Uno de los primeros responsables de este auge es el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que contempla ayudas económicas para la rehabilitación de interiores de viviendas y edificios.

Dentro de la vivienda, no todas sus partes tienen las mismas necesidades de reforma. Desde la empresa Arte en Baño, de los Hermanos Fuerte C.b., explican que «junto con la cocina, el baño es el espacio que más se reforma de media en los hogares, debido a numerosas razones, como su uso continuado o el desgaste que supone la humedad que se puede acumular».

Esta pequeña inversión en bienestar tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de la vivienda (en el caso de su alquiler a terceros) y sobre su precio de venta. Son muchas las razones que explican esta revalorización. En primer lugar está el ahorro en consumo de agua y, por lo tanto, en energía, ya que el baño es "una de las partes del hogar donde posiblemente más se desperdicia", como indican los profesionales de Arte en Baños. A través de la renovación de la grifería y otros elementos, "no solo evitarás derrochar agua, sino que mejorarás en muchos casos tu eficiencia a la hora de realizar tareas cotidianas en el baño".

Por otra parte, tan importante como incrementar el valor monetario de una vivienda, es incrementar su valor estético. Aunque este pueda parecer un beneficio efectista y con poca sustancia, es innegable que las viviendas entran ‘por el ojo’ a los clientes, y un baño de estética impecable contribuirá a causar una grata impresión en futuros inquilinos.

Pero además, la creciente demanda de reforma de baños en Madrid y otras comunidades autónomas se explica por la mejoría que aportan en términos de higiene, seguridad y bienestar. Por ejemplo,"la aparición de estos hongos en paredes, azulejos, juntas y otros recovecos es algo común", que debe eliminarse a tiempo, pues las humedades aceleran el deterioro de la vivienda.

Desde esta empresa madrileña señalan, además, que "conseguir reformar un baño o cocina sin gastar mucho dinero es mucho más sencillo de lo que parece". Arte en Baños, por ejemplo, dispone de un amplio abanico de soluciones en reforma de baños y cocinas, con planes de financiación a medida pensados para los pequeños ahorradores.

Acerca de Arte en Baño

Arte en Baño, de los Hermanos Fuerte C.b., es una empresa con gran solera especializada en la reforma de baños, cocinas y diseño de interiores en la Comunidad de Madrid.

Contacto de Prensa

Arte en Baño (Hermanos Fuerte C.b.)

Dirección: Plaza Mar Egeo 10, 28821 Coslada (Madrid)

(esquina con C/ Puerto de la Coruña)

Email: info@arteenbano.es

Tfno: 91 261 14 15

Fax: 91 231 42 66

Website: https://arteenbano.es

