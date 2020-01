Concurso de videojuegos Three Headed Monkey Awards de la UPC School

Abiertas las inscripciones para participar en el concurso Three Headed Monkey Awards 2020, un certamen organizado por la UPC School que llega a su octava edición consecutiva para premiar los mejores proyectos proyectos de estudiantes, jóvenes desarrolladores y pequeños estudios indie de reciente creación en el ámbito de los videojuegos. Se repartirán 7.500€ para un total de cuatro premios independientes La UPC School abre una nueva convocatoria para este concurso, pensado para impulsar el joven talento en videojuegos, ayudarles a construirse un futuro profesional en la industria del entretenimiento y difundir nuevos proyectos emergentes.

La octava edición de este certamen recoge 4 premios independientes. El Best Game Award – Social Point, elegido por un jurado, abierto a todo tipo de público y premiado con 3.000€; el Best Mobile Game Award, para aquellos videojuegos desarrollados para una plataforma móvil o tablet, dotado con 1.500€; el Audience Award, que premia el videojuego más votado por el público, con una cuantía de 1.500€ y el Big Picture Award, la novedad de esta edición, una categoría especial que se dirige a aquellos videojuegos que destaquen por una aplicación de mayor espectro que el entretenimiento. Es decir, que contribuyan a alguna causa, que dignifiquen valores, sean inclusivos o trabajen la concienciación o el aprendizaje.

Las propuestas en la categoría videojuegos podrán presentarse hasta el 3 de marzo de 2020. Para registrar el proyecto en esta primera fase sólo es necesario presentar los datos básicos del videojuego y los componentes del grupo; un pequeño vídeo con las diferentes fases del juego y un documento descriptivo con la información del videojuego. De los proyectos presentados, el 16 de marzo se abrirán las votaciones del público. De esta votación directa del público, ya se tendrá el primer premiado: la Mención del Público. Las votaciones del público y la valoración de un jurado profesional darán como resultado a los finalistas, que se conocerán en la web de upcvideogames.com el 22 de abril de 2020.

El 22 de mayo se realizará en gran acto de entrega de premios 3HMA 2019. Como en las últimas ediciones, está previsto que el acto tenga como eje central una conferencia internacional a cargo de un profesional de la industria. También habrá la zona de exposición de los proyectos finalistas y networking con sus creadores y la clásica gala de entrega de premios, con actuación musical y otras sorpresas.

Más información y participación al concurso: https://upcvideogames.com/3-headed-monkey-award/

La UPC, líder en el ámbito de los videojuegos y la animación

La UPC ofrece formación, tanto de grado como de máster, en videojuegos, animación, arte digital y multimedia. Se trata del máster en Advanced Programming for AAA Video Games, el máster en Animation & Digital Arts for AAA Video Games y el posgrado en Game Design & Management, todos impartidos en Barcelona. Desde el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la UPC se impulsan tres grados oficiales: el Grado en Diseño, Animación y Arte Digital; el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y el Grado en Multimedia.

