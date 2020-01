Custom Vote: Alquiler de sistemas de votación, el último grito en eventos y juntas de accionistas Comunicae

martes, 14 de enero de 2020, 09:38 h (CET) Garantizar la transparencia, precisión y agilidad en las sesiones de votación de juntas, eventos y congresos puede ser un desafío. No sorprende, pues, que el renting de sistemas de votación tan avanzados como Custom Vote esté de moda Las votaciones siempre han acompañado al desarrollo de juntas de accionistas y eventos, siendo cada vez más comunes en seminarios, concursos, certámenes y convenciones. En los últimos años, sin embargo, se ha popularizado el renting de sistemas de votación interactiva como Custom Vote, empresa madrileña especializada en la venta y alquiler de estos equipamientos de vanguardia.

A diferencia de las tradicionales papeletas, los sistemas de votación interactiva ofrecen una mayor precisión y garantías. Los votos en papel pueden ser ilegibles e incluso pueden perderse, prestándose así a riesgos de manipulación, a veces involuntarios como consecuencias de simples de errores computación. Según los desarrolladores de Custom Vote, la votación interactiva "es una herramienta idónea para poder conseguir un proceso de toma de decisiones y un registro de información con gran seguridad y transparencia".

Pero además, esta tecnología vanguardista incorpora mandos interactivos y es compatible con presentaciones Powerpoint, lo que incrementa la comodidad en las votaciones y da lugar a un menor riesgo de incidencias y contratiempos. Estas ventajas eliminan, además, el estrés adicional que conllevan determinadas votaciones, dando una mayor tranquilidad a las personas o empresas organizadoras.

Detrás de la creciente demanda de alquiler de sistema de votación también se encuentra la necesidad de agilizar el proceso. En lugar de perder un tiempo valioso computando los votos, el software se responsabiliza del proceso. Acceder a "un recurso de voto interactivo con resultados rápidos» es otro de los beneficios de estos sistemas de votación tan innovadores como Custom Vote". Como explican sus creadores, "se puede disponer de un informe preciso de la información que se necesita por parte de los asistentes o participantes". Y es que la inmediatez es un valor añadido en cualquier votación.

Por otra parte, esta tecnología es accesible a cualquier persona u organización. "Puedes alquilar este tipo de sistemas de forma sencilla, práctica, para cumplir con cualquier tipo de celebraciones", explican desde Custom Vote, asegurando además que la presencia de una interfaz intuitiva y fácil de utilizar ha contribuido a su éxito no sólo en juntas de accionistas sino en toda clase de eventos.

Otros de los servicios que realiza Custom Vote con mucho éxito, serían votaciones online y concursos para eventos y televisión, con pulsadores.

A diferencia de otros softwares, Custom Vote y sus desarrolladores se comprometen con la satisfacción de sus clientes. "Disponemos de atención técnica para que puedas tener un manejo óptimo de este sistema para cumplir con tus expectativas".

Acerca de Custom Vote

Custom Vote es una empresa madrileña especializada en la venta y alquiler de sistemas de votación electrónicos que permiten recibir en tiempo real las respuestas de las votaciones.

Contacto de contacto de prensa

Custom Vote (Custom Vote Votacion Interactiva y Soluciones Para Eventos S.L.)

Dirección: Av. del Dr. Federico Rubio y Galí, 75, 28040 Madrid

Email: info@customvote.es

Tfno: 918 279 392

Website: customvote.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.