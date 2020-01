A día de hoy, el mundo de los sueños sigue siendo desconocido por la gran mayoría de seres humanos. Y es que, por muchas investigaciones que se hayan hecho al respecto, todo lo que sucede en nuestra mente cuando estamos durmiendo sigue causando muchos interrogantes entre la comunidad científica.



Pero hay algo que está claro: todo el mundo sueña. Y, por eso, en este post queremos descubrirte algunas de las más sorprendentes curiosidades que no sabías sobre el significado de los sueños. Sigue leyendo y… ¡alucinarás!



Sorprendentes curiosidades sobre los sueños



No todo el mundo recuerda lo que sueña. De hecho, la gran mayoría de las personas solamente recuerdan el último sueño o, como mucho, alguna pesadilla que ha tenido a lo largo de la noche. Nuestra mente hace que, cuando nos despertemos, todo el universo onírico que hemos estado recreando durante horas, desaparezca de nuestra mente.



No obstante, hay muchos estudios que investigan acerca del significado de los sueños y de lo que sucede en nuestra mente cuando estamos dormidos.



A continuación, te encontrarás con una completa recopilación de algunas curiosidades que no sabías sobre el significado de los sueños. Te las explicamos.

Los colores de los sueños



Una curiosidad muy llamativa sobre nuestros sueños es que un 20% de lo que soñamos es en color blanco y negro, es decir, no hay más variedad de colores que estas dos tonalidades. El resto de los sueños que tenemos suelen mostrarse en tonalidades de color pastel, a diferencia del brillo de color que tiene la realidad en la que vivimos. La mente tiende a minimizar el brillo para ofrecernos colores más relajantes y calmados.

La importancia de los olores



Otra de las curiosidades más sorprendentes es que los olores pueden llegar a influir sobremanera en nuestros sueños. Y es que nuestra mente está totalmente receptiva a todos los estímulos cuando estamos soñando y, por tanto, cualquier elemento como un olor pueden hacernos evocar un tipo de sueño u otro. Por ejemplo, un mal olor se puede asociar con una mala experiencia y, por tanto, que nuestra mente cree un sueño con un significado negativo o angustioso; lo mismo sucederá en caso contrario.

Los sueños universales



Se han podido hacer muchos estudios sobre los significados de los sueños porque hay algunos sueños que son universales, es decir, que todo el mundo puede llegar a tener a lo largo de su vida. Por ejemplo, soñar que te caes al vacío, que vuelas, que se te caen los dientes o que andas desnudo por la calle es algo muy común y que Freud asoció con causas emocionales y traumas que podemos llegar a tener.

Se pueden controlar los sueños



Aunque creamos que los sueños son evocaciones mentales incontrolables, lo cierto es que hay personas que desarrollan mecanismos de control de los sueños. Esto es lo que se conoce como “sueño lúcido” y es un mecanismo muy poco habitual entre la población. Gracias a este autocontrol, la persona en cuestión podría soñar lo que desea o volver a un sueño que le ha resultado placentero.

Si estás interesad@ en conocer mejor el universo de los sueños, hay páginas web en las que puedes encontrar un significado muy amplio de los sueños y de todos sus significados.