Claves para vestir de flamenca en la Feria de Abril, por Guadalupe Moda Flamenca

lunes, 13 de enero de 2020, 16:47 h (CET) Llevar un vestido flamenco no es exclusivo de la Feria de Abril, aunque es en esta celebración en la que se observa a más gente vestida de esta manera, además de muchos errores. Guadalupe Moda Flamenca, líderes del sector desvelan las principales claves para vestir de flamenca en la Feria de Abril En menos de lo que podría pensarse, habrá empezado de nuevo una de las festividades más internacionales que hay en España, la Feria de Abril. Sevilla se engalana para recibir a miles de personas venidas de todo el mundo, y muchas de ellas quieren vestir de un modo acorde con la ocasión, aunque hay quienes no tienen muy claro en qué consiste el estilo flamenco.

Desde https://www.guadalupemodaflamenca.com/es/, tienda online especializada en trajes de flamenca, dan algunos consejos para lucirse tanto en la Feria como en cualquier otro momento en el que se desee llevar este vestido.

Las gafas de sol no tienen “duende”

Es verdad que en Sevilla para las fechas en las que tiene lugar la Feria de Abril empieza a hacer un tiempo estupendo, y un sol radiante es lo ideal para poder disfrutar al máximo tanto de día como de noche.

Sin embargo, las gafas de sol no encajan del todo en el estilo flamenco, y en la medida de lo posible es preferible prescindir de ellas. Al fin y al cabo, la idea es estar la mayor parte del tiempo dentro de las casetas, por lo que salvo que se tenga alguna necesidad médica que obligue a llevarlas, es mejor no utilizar este complemento, luciéndose unos ojos bonitos como una auténtica flamenca.

No hay que pasar calor, ni frío

Aunque en abril o mayo luzca un sol radiante, y Sevilla sea una ciudad en la que suele hacer calor, al caer la noche es probable que refresque bastante. Esto hace que, a la hora de escogerse el vestido, se piense en lograr un equilibrio para no sufrir en ningún momento. Se puede encontrar una amplia variedad de opciones en https://www.guadalupemodaflamenca.com/es/54-trajes-de-flamenca, para adaptarse a las previsiones del tiempo que hará este año.

También puede adquirirse un mantón que complemente el atuendo y llevarse cuando la temperatura baje. "Es mucho mejor que pedir la chaqueta a tu pareja o ponerte cualquier cosa que desentone de algún modo" según Guadalupe Moda Flamenca.

Hay que llevar el mantón del modo adecuado

En el caso de que se decida llevar un mantón, es importante que se lleves de la forma correcta. Anudado a la cadera no es la manera en la que debe ir, sino sobre al menos uno de los hombros.

Dependerá en buena medida del tipo de vestido que se lleve, y del escote que tenga. Hay quien lleva el mantón de cualquier manera porque piensa que el estilo flamenco va implícito, pero todo tiene su porqué, y su cómo.

El pelo, siempre recogido

"Tenlo muy claro: la flamenca nunca lleva el pelo suelto, así que si quieres lucir con propiedad tu vestido, hazte un recogido o que alguien que sepa te lo haga. Así, además de no parecer una turista algo desubicada, podrás hacer que tu vestido destaque mejor, sin nada que lo tape. Y te servirá como soporte para colocarte la flor, que no debe ir en la oreja sino encima de la cabeza" según Guadalupe Moda Flamenca.

¿Quieres ir de novia flamenca?

Nada como un vestido de novia de estilo flamenco para ser la más espectacular a la hora de casarse en Sevilla o si se celebra por todo lo alto en la Feria de Abril. En https://www.guadalupemodaflamenca.com/es/64-vestidos-novia-flamenco se puede encontrar modelos de todas las clases, con o sin cola, con los que convertirse en la novia más guapa de la Feria.

Eso sí, desde Guadalupe Moda Flamenca, destacan que conviene seguir las mismas pautas que para el resto de vestidos: "porque ser flamenca no es llevar un vestido, sino una actitud".

