Altrient confirma que celebrities internacionales no pueden vivir sin AltrientC

La Vitamina C actualmente es top ventas en Amazon porque se ha probado de manera clínica que aumenta en gran medida la elasticidad de la piel, la hidratación y los niveles de colágeno, y los fosfolípidos que contiene son un superalimento para la membrana celular; además, mejora el sistema inmune y agiliza el metabolismo. También es un favorito en el mundo del deporte por contribuir en la recuperación de los músculos.





Es importante entender que no todos los suplementos de Vitamina C son creados de la misma manera, y la Vitamina C de Altrient se define como un nuevo género de súper suplementos, usando un innovador sistema de entrega, para ayudar a los nutrientes a llegar donde lo necesitan – las células.





Kourtney Kardashian habló con la escritora Simone Kitchens para The Strategist, sobre diversos productos sin los que no puede vivir, y la Vitamina C liposomal de Altrient, es uno de ellos.





"Los sobres mono dosis de Vitamina C Altrient – Kris Jenner les habló de ellos, tal vez hace diez años. Dijo que un doctor se los recomendó como la mejor manera de tomar Vitamina C. Kourtney nunca tomaba las versiones híper azucaradas de Vitamina C – Creía que esta es la forma real de hacerlo. Intenta tomarlo cada mañana, cuando siente que se está enfermando y 100% cuando tiene un viaje en avión. Cuando está de viaje, toma un chute extra, llega a tomar dos sobres al día. Siempre tiene sus maletas para viajar listas, una de ellas solo con suplementos, y los sobres Altrient están ahí. También cree que son buenos para la piel, desde el interior y para el sistema inmune. Por muchas razones diferentes, le encantan".





El Dr. Thomas Levy un cardiólogo y experto en Vitamina C describe que "Altrient tiene un impacto intravenoso en forma oral, él dice que comparar la biodisponibilidad de todas las otras formas de entrega de Vitamina C oral, con el sistema de entrega oral liposomal de Altrient, es como comparar una pistola de agua con una manguera de bomberos. No solo está convencido de que la eficacia de la Vitamina C de Altrient, sobrepasa a cualquier otro suplemento de vitamina C oral tradicional, su reciente experiencia personal con Altrient, sugiere que algunas veces es incluso mejor que una inyección intravenosa".





Altrient viene en un cómodo formato de sobres de 1,000mg que puede llevarse en el bolso, cartera o bolsillo. Los suplementos son fáciles de tomar, simplemente se vacía el sobre de gel en una pequeña cantidad de agua y se bebe de un trago. La Vitamina C de Altrient es vegana, non-gmo y no contiene, azúcares añadidos, endulzantes artificiales, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, trigo, gluten, levadura, hexano ni proteína de soja. Altrient es suave con el estómago y no tiene efectos secundarios negativos conocidos.





Altrient está disponible en todo el Reino Unido y Europa en farmacias, clínicas y tiendas naturistas seleccionadas.





Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.





La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.





Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.





La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.





Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.





Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.





