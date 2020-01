En 2020, Cione University renueva y fortalece su apuesta por la formación Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 12:50 h (CET) El nuevo Cione University cuenta con un 'Área Conocimiento Proveedor'; con un 'Aula Virtual', que da acceso a cursos de experto y a sus correspondientes créditos de validación periódica colegial optométrica, y a cursos gestión de negocio, con créditos ECTS; y con un 'Área de Titulación Oficial de Audiología Protésica' Cione empieza 2020 renovando su compromiso con la formación continuada, y reglada, de sus socios.Cione University, iniciativa pionera que acerca conocimientos teóricos y prácticos a los ópticos de la cooperativa en el formato y horarios adecuados al ejercicio de su profesión desde el año 2014, se fortalece en este curso con un nuevo enfoque que subraya el conocimiento del producto, y sus novedades, y la gestión del negocio de Óptica y Audiología. “Como todo lo que se hace en Cione, esta nueva orientación de Cione University es fruto de la escucha activa de nuestros socios”, subraya Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RSE de la cooperativa.

Cione University está integrado en el espacio My Cione On Line, el canal de comunicación de Cione con sus socios, donde el óptico efectúa sus gestiones con la cooperativa de una manera directa, fácil y cómoda a través de una oficina virtual abierta las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año.

Con esta misma directriz, y facilitado así una accesibilidad total, el nuevo Cione Universiy cuenta con tres áreas diferenciadas. El Área Conocimiento Proveedor viene a favorecer el flujo de información, y el conocimiento, entre los socios de Cione y los fabricantes aliados de la cooperativa. “Esta sección del nuevo Cione University tiene como objetivo ayudar al socio con la parte técnica y de producto en su día a día”, explica Hernández

Desde el Aula Virtual, el socio de Cione tiene acceso directo, desde un mismo sitio, a los portales de formación específicos con los que cuentan los proveedores de la cooperativa, a cursos de experto que incluyen créditos de validación periódica colegial optométrica, “los que necesitan los ópticos para seguir ejerciendo la profesión”, explica la directora de Comunicación y RSE, a cursos de gestión de negocio, y por supuesto a los webinars Cione sobre las diferentes categorías de producto propio u otros.

Aprendiendo de su experiencia anterior, el nuevo Cione University programa, con la Universidad Europea como partner, cursos de experto cortos, siempre online, y que, por lo tanto, encajan en la realidad diaria de los socios de Cione. Además, se pueden pagar con Euros Cione obtenidos como bonificaciones por las compras en la cooperativa.

Igualmente, los cursos de gestión de negocio son todos online, aportan créditos ECTS y cuentan, en este caso, con el aval de la Universidad Nebrija. Tanto los cursos de gestión de negocio como los de experto están integrados -y subvencionados- en la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). FUNDAE ayuda a las empresas, a través de fondos públicos, a formar a las personas trabajadoras al tiempo que facilita su acceso a la oferta formativa.

Por último, Cione University cuenta con un Área de titulación oficial de Audiología Protésica desde la que los socios de Cione tendrán aún más sencillo su acceso a este sector, complementario al de la óptica y que aporta ventas cruzadas.

Además de estas tres áreas principales, Cione University añade servicios adicionales. En la Biblioteca quedan almacenados los webinars para que los socios puedan hacer sus búsquedas temáticas, descargárselas y revisarlas cuando quieran.

El acceso a la plataforma es muy sencillo. A través de My Cione Online, y con su usuario y contraseña habitual, el óptico de Cione encuentra un calendario que indexa los cursos programados en el espacio temporal que acota en la búsqueda. La matriculación cuesta un solo clic. Posteriormente, el socio recibe los correspondientes avisos para el seguimiento del curso. Y de la misma manera que la operatividad es clara, el diseño y la navegación por la nueva plataforma de formación facilitan su inmediata e intuitiva comprensión.

Con la evolución de Cione University, la cooperativa acerca formación especializada continua, presencial y on-line, que permite a los profesionales de la salud visual y auditiva actualizar permanentemente sus conocimientos, en primer lugar para buscar la excelencia en el servicio y la atención al paciente, pero también para acercarles a sus ópticas, cuando y como quieran, el acceso a la validación periódica colegial optométrica. “El nuevo Cione University supone una nueva dimensión de la formación exclusiva para el socio de Cione”, termina la directora de Comunicación y RSE.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Milar comienza su semana extra de descuentos La revolución del sector viaje en el punto de mira del último informe de ‘Insights Lab’ de Allianz Partners Los gimnasios Curves ofrecen promociones con motivo del comienzo de 2020 Los híbridos, los vehículos que más crecieron en el sector del renting en 2019 La firma leal líder en derecho de la energía en África, nombra a su nuevo Director Gerente Zion Adeoye