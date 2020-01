Tratamientos para pavimentos de hormigón, según pavimentoindustrial.org Comunicae

lunes, 13 de enero de 2020, 11:43 h (CET) El elevado tráfico de maquinaria pesada y tráfico de personas así como los cambios ambientales de frío, calor, lluvia, granizo al que altamente están expuestos los suelos industriales de hormigón pulido, hacen que la vida útil del pavimento sea limitado. La superficie de hormigón se vuelve áspera, quebradiza, llegando a generar un polvo fino que se extiende por todas las partes Un pavimento de hormigón en malas condiciones, dificulta la limpieza diaria, incrementa el riesgo de accidentes. El derrame de productos químicos, aceites, grasas penetran en el hormigón activando el desgaste.

Hoy en día existe un sistema único y patentado que ayuda a anticiparse a estos contratiempos evitando los importantes costes que conlleva la reparación o renovación de un pavimento de hormigón pulido dañado; el llamado tratamiento BECOSAN.

El BECOSAN, es una solución prácticamente sin olor, incolora y totalmente respetuosa con el medio ambiente, sin ningún tipo de disolvente y muy fácil de utilizar, tanto en suelos de hormigón pulido de exterior como de interior.

El BECOSAN se da mediante la asociación de dos sustancias:

El Densificador (Densifier); que endurece el núcleo del hormigón al penetrar en todos los poros creando un capa de protección resistente a arañazos y libre de polvo y manchas y, Protective Sealer; que protege la superficie endurecida contra la penetración de toda clase de líquidos, agua, aceite y productos químicos, reduciendo al mínimo los costos de limpieza y mantenimiento.

El tratamiento BECOSAN, siempre manejado por personal cualificado y experimentado, ayuda a aumentar la resistencia del pavimento, protegiendo de manera eficaz los suelos de hormigón pulido en los que hay mucho tráfico, alargando la vida útil del pavimento, mejorando su aspecto protegiéndolo de agujeros, arañazos y manchas de todo tipo a un precio muy económico.

Las principales ventajas que aporta el sistema BECOSAN entre otras:

Reduce los costes de mantenimiento. Con BECOSAN es mucho más fácil realizar la limpieza diaria, con tan solo agua y jabón, manteniendo el suelo en perfectas condiciones con mínimos recursos y cuidados.

Gran Resistencia a la abrasión. El pavimento pulido con tratamiento BECOSAN, aumenta la resistencia al paso de la maquinaria pesada, mejorando su vida útil y eficiencia.

Elimina la formación de polvo. Gracias al BECOSAN ya no se generan las partículas de polvo en el hormigón.

En función de las pasadas y rugosidad de los discos pueden diferenciarse tres diferentes tipos de acabados: acabado Mate, acabado Satinado y acabado Brillante.

Será el personal cualificado el que evaluará cada suelo de manera detallada para adecuar el pulido acorde a cada situación.

El hormigón pulido BECOSAN, se está volviendo de moda ya no solo por su precio tan económico; sino por la infinidad de variantes que ofrece, por lo que otro de los lugares en los que hoy en día se está incorporando en los nuevos proyectos es en el hogar, oficinas, centros comerciales llegando no solo a adquirir un aspecto impresionante, sino que además se consigue una estética totalmente personalizada.

El suelo de hormigón pulido con tratamiento BECOSAN, es signo de modernidad y personalidad. Un suelo de hormigón pulido con tratamiento BECOSAN ofrece un suelo muy vistoso, atractivo y bonito, muy limpio a la vista, agradable, estético y brillante pero en ningún caso resbaladizo y resistente a cualquier actividad.

Antes de proceder a este tipo de tratamiento, uno deberá ponerse en manos profesionales que le asesoren y aconsejen en como integran el sistema BECOSAN en sus nuevos proyectos.

El sistema BECOSAN, garantiza una satisfacción plena con un resultado final para muchos años, pudiéndose aplicar tanto en exterior como en interior. Todos los productos utilizados son soluciones ecológicas, siempre protegiendo y pensando en el medio ambiente.

