Porqué crece la demanda de tasación de obras de arte en Goya Subastas

lunes, 13 de enero de 2020, 09:30 h (CET) El temor a una nueva recesión económica ha disparado algo más que la cotización de los metales preciosos, impulsando la inversión en arte como valor refugio que, a su vez, ha incrementado las tasaciones de obras en Madrid y otras capitales europeas Invertir en arte vuelve a estar de moda, y esta alternativa al oro, la deuda pública o la renta fija europea empieza a provocar un boom en las tasaciones de obras de arte. "El mundo de las tasaciones, sin duda alguna, está en alza los últimos años", explican desde Goya Subastas, la casa de subastas referencial en la Comunidad de Madrid.

Aunque "cada vez es más normal a día de hoy recurrir a este proceso cuando se hereda, se adquiere o ya se posee un artículo antiguo", como señalan desde Goya Subastas, el repunte en la demanda de tasaciones se debe a causas puramente económicas. 2019 ha abierto un horizonte de recesión y temor a una crisis global, al que los pequeños y grandes patrimonios han respondido con un golpe de timón hacia las inversiones alternativas.

El arte, tanto como valor refugio como vehículo para revalorizar el capital, interesa mucho a las grandes fortunas. "Las obras de arte como las pinturas de arte antiguas, tanto compradas como adquiridas mediante una herencia hace unos años, pueden adquirir un valor añadido con el paso del tiempo", asegura el equipo de esta popular casa de subastas.

Es cierto que se puede adquirir una obra por cuestiones meramente personales, sólo vinculadas al disfrute y tenencia de autores reconocidos. Pero más allá del puro coleccionismo, determinadas obras (óleos, esculturas, tapices, etc.) llegan a mantener el valor inicial invertido, amortiguando así la volatilidad anual o una devaluación repentina del valor de la moneda fiduciaria. Incluso puede ser una inversión atractiva a efectos fiscales.

Pero además, la inversión en arte puede contribuir a la creación de riqueza."Creemos que en la actualidad hay una buena demanda de piezas con una gran antigüedad", apuntan desde Goya Subastas, "ya que muchas de estas piezas pueden revalorizar su precio en un futuro"..

El ‘arte’ de tasar obras: ¿qué buscar al contratar servicios de tasación?

A consecuencia del temor a una recesión económica y del atractivo del arte como inversión de refugio, la tasación de obras de arte vive un momento dulce, especialmente en ciudades de larga tradición artística como Madrid, poseedora del llamado Triángulo del Arte (compuesto por los museos del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen).

Pero ¿qué buscan los propietarios en un servicio de tasación profesional? Para Goya Subastas, la especialización reviste una gran importancia: "la cantidad de artículos antiguos y piezas de arte que se pueden tasar es amplia y el proceso que se aplica con cada uno de ellos es diferente. Esto se realiza porque no es lo mismo la tasación de una pintura, donde se tiene en cuenta su singularidad de la obra, su autor o su estado de conservación, que tasar una herencia, donde se tienen en cuenta factores completamente diferentes".

Tan importante como la especialización es el nivel de cualificación de los tasadores, una cuestión difícil de evaluar para los inversores primerizos, siendo aconsejable confiar en las casas de subastas más reputadas. En el caso de Goya Subastas, "nuestro equipo altamente cualificado para tasaciones de arte todo tipo evaluará cada caso de forma personalizada, aplicando los procesos necesarios una vez realizado un estudio inicial".

Por otra parte, no todos los servicios de tasación conllevan elevados costes, como señalan desde Goya Subastas. "Es importante destacar que ofrecemos varios tipos de tasaciones de arte en Madrid, desde un servicio gratuito hasta testamentarias, en las cuales nos encargamos de todo el proceso para ahorrarte las complicaciones que estos procesos suelen llevar al realizarlos".

Acerca de Goya Subastas

Goya Subastas es una casa de subastas de Madrid. Desde su fundación en 2005, su equipo de jóvenes profesionales en arte y antigüedades ha sabido innovar y ampliar su mercado desde el coleccionista tradicional al nuevo cliente neófito, con colecciones que abarcan lo mejor del Siglo XV al XIX.

Contacto de prensa

MADRID SUBASTAS S.L.

Dirección: Calle de Montesa, 31, 28001 Madrid

Email general: info@goyasubastas.com

Tfno: +34 91 431 53 11 - 91 431 5322

Website: www.goyasubastas.com

