Alerta de Ryanair: anuncia una gran subida de precios por la falta de aviones Para la low cost se trata de la combinación perfecta, pues anuncia más clientes y a un mayor precio Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 12 de enero de 2020, 10:20 h (CET)

Ryanair anunció una subida de precios para los próximos meses al conjugarse un aumento de la demanda con la falta de aviones que sufren las aerolíneas que habían encargado Boeing 737 Max. La low cost reveló que las reservas entre enero y abril de 2020 están, por estas fechas, un 1 por ciento por encima del año pasado en el mismo periodo y que además las tarifas son más elevadas (Ryanair prevé un 20% más de beneficios gracias al tirón de las reservas).



Para Ryanair se trata de la combinación perfecta, pues anuncia más clientes y a un mayor precio. La mejora de sus previsiones se produce mientras está cerrando bases en Europa con el argumento de que no tiene suficientes aviones –por la crisis del Boeing 737 MAX– y justo a los dos días de haber clausurado sus tres bases canarias y de haber recortado las condiciones laborales en Girona.



El pasado diciembre, la compañía irlandesa, líder en España por número de pasajeros, transportó según Expansión a un 9 por ciento más de pasajeros y en el acumulado de 2019 registró 152,4 millones de viajeros. Para este ejercicio, Ryanair calcula que cerrará con 154 millones de pasajeros, un millón más. Con ello ha dado una de las primeras buenas noticias que recibe un sector que en los últimos meses solo oye hablar de acontecimientos pesimistas.

La aviación mundial está afrontando la cancelación de entregas de aviones por la crisis del Boeing 737 Max, además de que ha estado en el foco del debate sobre el cambio climático y, sobre todo, ve cómo se ralentiza su crecimiento por el enfriamiento de la demanda, especialmente en Europa, que ha llevado a que, como ha recogido la portada de Preferente de su edición de enero, por primera vez las grandes low cost hayan recortado en sus programaciones plazas a España para este 2020.



No obstante, la mayoría de aerolíneas cotizadas subieron este viernes en Bolsa ante la creencia de que, tras Ryanair, podría haber otras compañías del sector que sigan la misma senda positiva. “Las aerolíneas de la Unión Europea, y especialmente las de corto radio, deberían aprovechar esta situación mientras dure; con el Max todavía en tierra y con una escasa capacidad para crecer, la mejora de las previsiones de Ryanair puede indicar un mejor contexto este invierno”, indicó una casa de análisis. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.