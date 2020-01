La trinchera infinita se convierte en la mejor película española de los 25º Premios Forqué Antonio Banderas (Dolor y gloria) y Marta Nieta (Madre) se alzan con los premios a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina respectivamente Redacción Siglo XXI

La 25ª edición de los Premios Forqué han elegido a La trinchera infinita como Mejor Largometraje de Ficción de la temporada en España. La cinta dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga se ha impuesto a Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra y O que arde. El trio de cineastas conquistan el máximo galardón tras haber optado el pasado año con Handia (cinta dirigida por Arregi y Garaño y que contaba con Goenaga como coguionista); este reconocimiento se suma a la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián. La actriz Paz Vega y la directora Gracia Querejeta (tres veces nominada a mejor película en estos premios) han sido las encargadas de poner el broche de oro a la velada con la entrega del galardón a esta producción de Irusoin S.A., La Claqueta PC S.L., La Trinchera Infinita Film AIE, Manny Films y Moriarti Produkzioak.

En lo que respecta a las interpretaciones, Antonio Banderas y Marta Nieto se han coronado como mejor actor y actriz respectivamente. El malagueño suma su primer Forqué por Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, una cinta que le ha otorgado innumerables reconocimientos a ambos lados del Atlántico como el de mejor actor en Cannes. Por su parte, Nieto abre igualmente su casillero en estos premios por su papel en Madre de Rodrigo Sorogoyen, un trabajo que también fue reconocido en el pasado Festival de Venecia. Ambos premios están dotados por AISGE y son votados por la prensa especializada.

La gala presentada por Elena Sánchez y Santiago Segura de forma cómplice y con un humor inteligente e incisivo ha reconocido como Mejor Película Latinoamericana a La odisea de los Giles de Sebastián Borensztein, una de las últimas sorpresas de la taquilla española en 2019.

Por su parte en el apartado documental, la ganadora ha sido Ara Malikian: una vida entre las cuerdas de Nata Moreno, centrada en la vida del reconocido violinista libanés. El Mejor Cortometraje ha sido El nadador de Pablo Barce y Diecisiete de Daniel Sánchez Arévalo ha obtenido el Premio al Cine y Educación en Valores, otorgado en colaboración con la FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

El único premio ya conocido previamente era la Medalla de Oro de EGEDA, otorgada al director, guionista y productor Gonzalo Suarez. Poseedor de una de las filmografías más importantes del cine español actual, Suarez cuenta en su haber con títulos como Remando al viento, Don Juan de los infiernos, La reina anónima, El detective y la muerte, Mi nombre es sombra, Epilogo o Ditirambo. El homenajeado aprovechó para destacar la figura del productor, “una profesión dura y arriesgada, sin ellos no existiría el cine español” concluía.

El auditorio Palacio Municipal de Madrid en IFEMA presenció como el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, entregaba un reconocimiento a la Comisión de Cultura del Congreso por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ante un auditorio donde se encontraban la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

EL LABERINTO DEL FAUNO, MEJOR PELÍCULA DE LA HISTORIA DE LOS FORQUÉ En sus “bodas de plata”, los Premios José María Forqué han querido reconocer a la obra que representa a la Producción Española de Cine de estos 24 años y la ganadora ha sido El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. La cinta fue la ganadora en la edición celebrada en 2007, y en este 2020 revalida el honor siendo destaca por los socios de EGEDA. Ellos son quienes con sus votos la han hecho valedora de la medalla especial diseñada por Víctor Ochoa, un reputado artista que ha esculpido a premios Nobel y miembros de la familia real entre otros personajes ilustres, al mismo tiempo que ha dado forma a estos Premios Forqué y creado obras con un fuerte carácter social.

La gala, retransmitida por La 1 de RTVE, contó con las actuaciones musicales de Los Secretos, Antonio José, Ana Mena; esta última cantando la canción “Un año de amor” de la película Tacones lejanos. Hubo otros homenajes musicales como el rendido a Camilo Sesto en la voz de Ángela Carrasco, acompañada de Paco Arrojo, o el realizado por Cesar Brandon que aunaba música y poesía para homenajear al séptimo arte.

Los Forqué son un año más el punto de encuentro para la industria como atestiguan las presencias destacadas de Alejandro Amenábar, María Valverde, Loles León, Karra Elejalde, Agustín Almodóvar, Esther García, Natalia de Molina o Belén Cuesta, entre muchos otros.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria cinematográfica, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos.

